Люди счастливее, когда проводят больше времени с семьей: исследование

По результатам исследования, опубликованном в журнале World Leisure Journal, ученые выяснили, что время, которое люди проводят со своими близкими дома в привычных повседневных делах и развлечениях, делает членов семьи счастливее.

Автор исследования и доцентка кафедры детских и семейных исследований в Роббинсском колледже здравоохранения и гуманитарных наук Карен Мелтон подчеркнула, что лучшим описанием счастья для семей может быть время, которое они охотно проводят вместе в домашних делах. Об этом сообщило издание Medik Forum.

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Исследователи спрашивали участников, проводили ли те время вместе с семьей за последние 12 месяцев, сколько времени на это потратили и как часто это было. Так выяснилось, что люди, которые проводили время дома, занимаясь повседневными делами, были сравнительно счастливее по сравнению с теми, кто этого не делал.

К тому же, автор исследования отметила, что некоторые эксперименты подтверждают идею о том, что общий завтрак (обед или ужин) является лучшим способом функционирования семей, чем просмотр телевизора вместе и тому подобное.

"Для некоторых семей качественное воссоединение – это ужин вместе или игра в игры, для других это могут быть хобби, видео или телевидение, музыка", – добавила Мелтон.

Заметим, что исследователи пришли к этому выводу после проведения онлайн-исследования семейного досуга. Специалисты проанализировали около 800 семей в Великобритании.