LovelsNotTourism: влюбленные по всему миру просят страны открыть границы для соединения пар
Люди считают, что закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19 является разумным и даже необходимым ограничением. Сейчас стоит остановить туризм, чтобы защитить людей от заболевания. Но влюбленные пары тоже оказались на расстоянии с партнерами, которые не могут вернуться домой.
Поэтому, пары создали хэштег #LovelsNotTourism (укр. - Любовь – это не туризм) и просят власти открыть границы, чтобы соединиться со вторыми половинками, пишет 24 канал.
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Все они хотят воссоединиться с партнерами и членами семьи, которые сейчас на большом расстоянии друг от друга.
"Мы готовы придерживаться соответствующих безопасных норм, пока незамужние пары и семьи смогут посетить своих близких людей (очевидно, здесь речь идет про двухнедельную обсервацию)", – говорят основатели этого движения.
Отметим, что сейчас известно, что Дания и Австрия открыли границы, которые могут пересечь только влюбленные и члены семьи, которые расстались с партнерами.
Истории и посты людей, которые были разлучены со второй половинкой
Уроженка Норвегии Трюд Моэн Фридберг была вынуждена родить своего первого ребенка самостоятельно без мужа, который из-за закрытия границ застрял в Албании. "Я пережила беременность одна, узнала пол ребенка сама, и я родила в одиночестве", – говорит женщина изданию VG news.
Анна Карин тоже выразила обеспокоенность ценности любви, написав в твиттере: "Как долго пары должны быть отделены друг от друга. Как долго, вы думаете, мы сможем это выдержать? Пока не существует вакцины? Есть ли гарантии существования вакцины? Сердца болят, мы плачем. С каждым днем становится хуже".
Американка Александра Боллз, у которой жених во Франции, до сих пор не может его увидеть из-за пандемии. Ее будущий муж подал заявление на получение визы, чтобы жить в США, но впоследствии посольство США в Париже закрылось из-за коронавируса. "Мое счастье за океаном", – написала она.
"Поэтому, по закону, мне разрешается увидеть своего мужа только в том случае, если он умирает. В чем смысл этого? Неужели видеть кого-то мертвым важнее, чем воссоединиться с этим человеком, пока он жив и здоров?", – пишет Сара Коллаку.
А пользовательница соцсети Reezabooo считает, что не все люди могут понять нынешнюю ситуацию разлученных границами пар.
"Я буквально не могу ничего планировать, ведь если граница откроется, я хочу быть готовой. Я просыпаюсь, проверяю новости. Во время моего перерыва на работе я проверяю новости. На работе все спрашивают меня об этом. И когда ложусь спать тоже проверяю новости", – пишет она.
"Пожалуйста, поговорите с главой государства, чтобы позволить воссоединиться парам и семьям. Я не видела своего любимого человека уже 6 месяцев из-за запрета на поездки. Отношения – это любовь, даже если вы не женаты", – написала Габриэлль Кассе.
И таких еще примеров есть множество. Вы можете почитать посты людей, которые ждут партнера из-за рубежа по этой ссылке.
Зато ЕС заявляет, что пока не может позволить полную отмену ограничений для супружеских пар из тех стран, которые не находятся в безопасном списке, но и не запрещает странам-членам делать исключения, сказал комиссар ЕС Илва Йоханссон в комментариях The Daily Beast.