LovelsNotTourism: влюбленные по всему миру просят страны открыть границы для соединения пар

Люди считают, что закрытие международных границ из-за пандемии COVID-19 является разумным и даже необходимым ограничением. Сейчас стоит остановить туризм, чтобы защитить людей от заболевания. Но влюбленные пары тоже оказались на расстоянии с партнерами, которые не могут вернуться домой.

Поэтому, пары создали хэштег #LovelsNotTourism (укр. - Любовь – это не туризм) и просят власти открыть границы, чтобы соединиться со вторыми половинками, пишет 24 канал.

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Все они хотят воссоединиться с партнерами и членами семьи, которые сейчас на большом расстоянии друг от друга.

"Мы готовы придерживаться соответствующих безопасных норм, пока незамужние пары и семьи смогут посетить своих близких людей (очевидно, здесь речь идет про двухнедельную обсервацию)", – говорят основатели этого движения.

Отметим, что сейчас известно, что Дания и Австрия открыли границы, которые могут пересечь только влюбленные и члены семьи, которые расстались с партнерами.

Истории и посты людей, которые были разлучены со второй половинкой

Уроженка Норвегии Трюд Моэн Фридберг была вынуждена родить своего первого ребенка самостоятельно без мужа, который из-за закрытия границ застрял в Албании. "Я пережила беременность одна, узнала пол ребенка сама, и я родила в одиночестве", – говорит женщина изданию VG news.

Анна Карин тоже выразила обеспокоенность ценности любви, написав в твиттере: "Как долго пары должны быть отделены друг от друга. Как долго, вы думаете, мы сможем это выдержать? Пока не существует вакцины? Есть ли гарантии существования вакцины? Сердца болят, мы плачем. С каждым днем становится хуже".

How long are couples have to be separated from eachother. How long are you thinging that we can support this? Until a vaccine exist? Is there any guarantees that a vaccine will exist? Hearts are aching, we are crying. It get worse every day. #LoveIsNotTourism #LoveIsEssential https://t.co/5gFY4ZraFD — Anckie&Felipe ️ (@AnnaKar33174507) July 4, 2020

Американка Александра Боллз, у которой жених во Франции, до сих пор не может его увидеть из-за пандемии. Ее будущий муж подал заявление на получение визы, чтобы жить в США, но впоследствии посольство США в Париже закрылось из-за коронавируса. "Мое счастье за океаном", – написала она.

My happiness is across the ocean. Am I a second class American now? Please investigate why @USEmbassyFrance considers K1 visa processing nonessential. My heart aches this Fourth of July Do better #LiftTheTravelBan #LoveIsNotTourism — alexandra boles (@alexetra) July 4, 2020

"Поэтому, по закону, мне разрешается увидеть своего мужа только в том случае, если он умирает. В чем смысл этого? Неужели видеть кого-то мертвым важнее, чем воссоединиться с этим человеком, пока он жив и здоров?", – пишет Сара Коллаку.

So according to the law I'm allowed to see my husband only if he DIES. What is the meaning of this? How is seeing someone dead more important than reuniting with that person while he is alive and healthy?#LoveIsNotTourism #LiftTheTravelBan #LoveIsEssential #DoItLikeDenmark — Collakus (@SaraCollaku) July 11, 2020

А пользовательница соцсети Reezabooo считает, что не все люди могут понять нынешнюю ситуацию разлученных границами пар.

"Я буквально не могу ничего планировать, ведь если граница откроется, я хочу быть готовой. Я просыпаюсь, проверяю новости. Во время моего перерыва на работе я проверяю новости. На работе все спрашивают меня об этом. И когда ложусь спать тоже проверяю новости", – пишет она.

I don’t think people realize how much this consumes our lives. I literally can’t plan anything; in case the border opens I want to be ready. I wake up, I check the news. During my breaktime; I check the news. At work; everyone asks me about it. I go to bed; I check the news. — Reezaboo ️ (@reezabooo) July 11, 2020

"Пожалуйста, поговорите с главой государства, чтобы позволить воссоединиться парам и семьям. Я не видела своего любимого человека уже 6 месяцев из-за запрета на поездки. Отношения – это любовь, даже если вы не женаты", – написала Габриэлль Кассе.

@LeaSalame @GillesBouleau s’il vous plaît parler avec le chef de l’état de permettre aux couples et familles binationaux d’être réunis!! Je n’ai pas vu mon amour depuis 6 mois à cause des interdictions de voyager. L’amour est l’amour, même si tu es marié ou non #LoveIsNotTourism — gabriellecassell (@gabriellecasse5) July 10, 2020

И таких еще примеров есть множество. Вы можете почитать посты людей, которые ждут партнера из-за рубежа по этой ссылке.

Зато ЕС заявляет, что пока не может позволить полную отмену ограничений для супружеских пар из тех стран, которые не находятся в безопасном списке, но и не запрещает странам-членам делать исключения, сказал комиссар ЕС Илва Йоханссон в комментариях The Daily Beast.