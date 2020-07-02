Какие самые лучшие жизненные советы дети получали от своих мам: интересный опрос

Все родители утверждают, что дети часто обращаются к своим мамам за советами, в частности относительно отношений, моды или красоты. Интересно, что самая распространенная фраза, которую матери передали своим детям, – "нет такого слова не могу".

Известно, что исследователи опросили около 2 тысяч взрослых британцев. Выяснилось, что дети чаще просят совета у мамы, чем слушают рекомендации блогеров ( в соотношении 41% к 28%), пишет Independent.

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Самые распространенные советы, которые дети слышали от мам

Чаще всего от родителей звучали такие жизненные советы:

"поверь в себя";

"не существует такого слова – "не могу"";

"поступай с другими так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе".

Советы красоты матери давали, обычно, такие: "увлажнять кожу лица ежедневно" и "всегда смывать макияж перед сном".

Интересно, что большая половинах опрошенных людей впоследствии передали эти же советы своим собственным детям. Однако, более 40% респондентов заявили, что они не слушали некоторых советов матерей, в частности "пускай мужчина платит на первом свидании".