Dell сейчас является одной из крупнейших в мире корпораций, которая производит и продает компьютеры, ноутбуки, серверы и другие инновационные технологии. Товары Dell продается в 180 странах, а их офис есть и в Украине. Как Майкл Делл смог достичь успеха и заработать несколько миллионов долларов в 20 лет – читайте в материале.

В 19 лет компанию основал американец Майкл Делл, не получивший высшего образования. Однако предприниматель смог пережить с десяток кризисов и превратить простое производство компьютеров в корпорацию, которая сейчас занимает первое место в сфере серверов и хранения данных, передает MC.today.

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Первые две тысячи долларов Майкл заработал в 12 лет

Еще с детства парень проявлял предпринимательскую хватку, хотя его родители собственного бизнеса не основали.

Так, в третьем классе мальчик прочитал в журнале объявление: "Выполните несложный тест и получите диплом об окончании школы досрочно". Майкл решил подать заявку.

После этого домой к Деллу приехала сотрудница компании, чтобы обсудить тестирование. Но тогда все решили, что 8-летний мальчик хотел пошутить. "Но я был абсолютно серьезным", - говорит Делл. Однако родители настояли, чтобы он продолжал учебу.

Майкл Делл в детстве / Фото Business Insider

В 12 лет Майкл заработал первые 2 тысячи долларов. Как? Он продавал марки и бейсбольные карточки. Следующий "бизнес" пришелся на старшие классы. Делл решил продавать подписку на городскую газету.

Но он не хотел ходить по домам и стучать им в дверь и решил вместо этого изучить и сегментировать рынок, и там выбрал молодоженов. Им он писал личные письма с поздравлениями и щедрым предложением – бесплатной двухнедельной подпиской. Это принесло 17-летнему парню 18 тысяч долларов, на которые он купил BMW.

Уже тогда Майкл Делл сформулировал важный принцип: "Не так важно, что ты продаешь, как то, как ты это делаешь".

Майкл основал компанию в комнате общежития

В 15 лет Делл уже обладал своим первым компьютером Apple II. И когда его привезли домой, Майкл сразу разобрал устройство, чтобы понять, как оно устроено.

Кроме того, парень проводил много времени в компьютерных магазинах и научился улучшать технику. Делла удивило, что компьютеры компании IBM продавали по 3 тысячи долларов, хотя комплектующие можно было купить по 600-700 долларов.

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В 1983 году, когда 18-летний Майкл учился на врача в Техасском университете, он решил продавать компьютеры, которые сам собирал в комнате общежития. Поэтому парень назвал свою компанию PC's Limited и заявил, что хочет превзойти IBM.

Через год Делл внес свою тысячу долларов и зарегистрировал компанию. Заказов было много, поэтому в мае того же года парень бросил университет и посвятил себя бизнесу. Высшее образование он так и не получил.

Делл был первым в IT-сфере, кто настроил прямую модель продаж: он собирал компьютеры на заказ под каждого клиента и продавал их непосредственно. "В 1984 году я отказался от посредников и напрямую общался с поставщиками", – добавляет Делл.

Стремительный рост бизнеса

Сначала компания Делла собирала компьютеры из запчастей IBM, которые основатель покупал на складах. Но потом Майкл понял, что делать собственные компьютеры выгоднее.

Но впоследствии он узнал о новой технологии. Делл купил несколько наборов чипов и нашел инженеров, которые готовы были спроектировать компьютер на базе самого мощного в то время процессора. Майкл договорился с одним из инженеров, Джеем Беллом, который выполнил работу за полторы недели. Так, в 1985 году у компании Делла появился первый собственный компьютер.

Майкл Делл в 1984 году / Фото Entrepreneur.com

Бизнес стремительно рос, чистый доход тоже – в среднем на 166%. За 1985-й PC's Limited заработала более 73 миллиона долларов.

Уже в 1987 году PC's Limited была переименована в Dell Computer Corporation, а компьютеры начали продавать в Европе. Через год число заказов только в США достигало 300 тысяч заказов в день.

Отметим, что компания всячески шла навстречу клиентам. Розничных магазинов, куда можно принести технику на ремонт, тогда было мало, поэтому в Dell создали систему сервисной поддержки. Мастер мог проконсультировать по телефону, а мог срочно віхать домой.

Через два года Майкла Делла признали предпринимателем года по версии журнала Ink.

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В начале 90-х в Dell Computer стали продавать компьютеры через крупные магазины. Торговцы с радостью брали продукцию Dell, но она залеживалась на прилавках. Тогда же возникли проблемы в финансах и Dell потеряла до 38 миллионов долларов. Стоимость акций компании упала в несколько раз.

Майкл Делл на презентации / Фото NYT

Череда неудач вызвала у Делла панику, но он принял два важных решения: отказался от сотрудничества с магазинами и привлек к компании нескольких ведущих менеджеров из Apple, IBM, Motorola, Tricord.

Дела компании пошли в гору, и уже в 1992 году 26-летний Делл стал самым молодым в истории США руководителем компании, которая вошла в Fortune 500.

Что помогло компании оставаться успешной

Два основных принципа помогли Dell подняться на вершину – это прямые продажи без посредников и готовность слышать клиентов.

Также у Dell очень серьезно подходят к качеству комплектующих и сборки. Детали для техники закупают у крупных и проверенных поставщиков. Это одна из причин, почему техника Dell дороже, чем у китайских конкурентов.

Еще один из секретов компании в том, что у них нет запасов на складе. Это позволяет в любой момент изменить курс. Именно это помогло компании расшириться и стать номером один в сегменте серверов и хранения данных, когда продажи персональных компьютеров упали.

Конкуренты сходили с дистанции, а Dell росла

В 2013 году рынок захватывали смартфоны и планшеты, поэтому Майкл Делл понял, что пора расширять бизнес, и сфокусировался на мобильных технологиях, кибербезопасности, сетевых и облачных решениях.

Во время обвала рынка он выкупил все акции и сделал Dell частной корпорацией, чтобы принимать решения самостоятельно, без согласования с другими акционерами.

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Тогда Dell начала расти: корпорация купила 20 компаний общей стоимостью 13 миллиардов долларов. А в 2015 году корпорация купила EMC (один из крупнейших производителей систем хранения данных) за 67 миллиардов. Уже в 2020 году Dell перестала быть убыточной, чистая прибыль составляет более 5 миллиардов.

Офис Dell в Украине

Сейчас офисы корпорации Dell есть в 34 странах. В сентябре 2006 года отделение компании появилось и в Украине, но тогда там работали всего два человека – генеральный директор и менеджер по продажам.

Позже главное руководство Dell увидело большой потенциал украинского рынка, и два года назад офис начал активно расти. Сейчас в Киеве работают более 40 человек, которые занимаются развитием рынков Украины, Беларуси, Грузии, Армении, Молдовы и других стран.

Так, Майкл Делл доказал, что добиться успеха можно, несмотря на отсутствие диплома и неудачи. "Все, что нужно для этого, – это мечта и жесткая структура, которая будет служить рамками для осуществления этой мечты", – добавил предприниматель.