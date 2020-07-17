Дизайн одежды является очень прибыльным бизнесом. Поэтому мы решили вам рассказать историю успеха известно дизайнера Майкла Корса, который прошел путь от выпускника колледжа до мирового миллиардера.

Детство Майкла Корса

Майкл Корс – сын экс-модели Джоан Корс и Карла Андерсона. И когда Майклу было пять лет, его мама снова вышла замуж за Билла Корса. Поэтому его настоящее имя Карл Андерсон, но он его изменил. "Я вырос среди людей, которые были одержимы модой", – говорит Майкл, передает журнал "Волшебная".

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С ранних лет он чувствовал любовь к моде. Его мать, когда выходила второй раз замуж, попросила 5-летнего Майкла помочь ей в разработке подвенечного платья. Поэтому неудивительно, что конструировать собственную одежду он начал в раннем возрасте. Первым местом коммерческих экспериментов стал подвал родного дома, который он назвал Icon Butterfly.

С чего все начиналось

Уже в 1977 году Корс вступил в Технологический институт моды в Нью-Йорке, однако через девять месяцев он бросил учебу. А все потому, что ему выпала возможность продавать свои разработки в нью-йоркском магазине Lothar's.

Майкл Корс в детстве и юности / Фото biografii

Впоследствии, когда покупатели увидели его коллекции на витрине магазина, он смог продать свои проекты в легендарный магазин Bergdorf Goodman, и его карьера началась именно так.

Майкл Корс начал свою одноименную коллекцию в 1981 году, а уже в 1984 году провел свое первое шоу на взлетно-посадочной полосе. Дизайнер сразу получил множество поклонников, в том числе и знаменитостей – от Ареты Франклин до Шэрон Стоун и Кортни Лав.

Кризис в 1990-х годах

Майкл Корс считает 1990-е годы точкой кризиса в своей карьере из-за сочетания финансовых проблем и экономического спада.

Известно, что в 1993 году он даже подал заявление о защите от банкротства, когда итальянская компания отказалась продолжать выпуск его недорогой лицензионной коллекции KORS Michael Kors.

"Откровенно говоря, это была комбинация многих вещей, в том числе потери большого количества магазинов, бутиков, прекративших свою деятельность. За последние два года мы потеряли от 15 до 20 магазинов по всей стране", – признался Майкл.

Работа в бренде LVMH Cеline

Корс смог восстановить свою популярность в 1997 году, когда LVMH инвестировал в его компанию и он запустил линейку одежды. В том же году его наняли в качестве дизайнера LVMH Cеline, а в 1998 он стал креативным директором бренда. Он смог изменить бренд Cеline с помощью готовых коллекций и аксессуаров. Он оставался в компании до 2004 года, когда решил уйти, чтобы создать собственный бренд.

Магазин Michael Kors

Создание собственного бренда

В 2004 году дизайнер запустил линию аксессуаров MICHAEL Michael Kors, которая расширилась до парфюмерии, часов и сумок, а также открыл магазины по всей стране. Он также подписал договор с Project Runway, где стал судьей коллегии в мире моды.

Уже в 2011 году его холдинговая компания Michael Kors стала очень популярной. К 2014 году он стал миллиардером после того, как акции его компании подорожали на 18%. Forbes сообщил, что у него есть пакет акций компании в размере 360 миллионов долларов, плюс он имел прибыль от стоимости акций, которые продал раньше.

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В 2015 году его компания получила более 4,5 миллиардов долларов чистого дохода. Однако, в 2017 году компания закрыла 125 магазинов из-за низких продаж. Тогда же компания Michael Kors Holdings выкупила бренд Jimmy Choo за 1,2 миллиарда долларов.

Майкл Корс во время собственного показа / Фото esquire

Покупка бренда Versace

В 2018 году Michael Kors Holdings Ltd. купил итальянский Дом Versace, основанный покойным Джоанне Версаче, за 2,12 миллиарда долларов. После этого холдинговая компания Michael Kors будет переименована в Capri Holdings Limited.

Майкл Корс заявил, что имеет большие планы на Versace. В частности, удвоение продаж бренда благодаря развитию электронной коммерции, открытию новых магазинов и расширению рынков в Азии. Также он планирует продавать больше обуви и аксессуаров.