МакДональдс в Украине: как бренд стал таким успешным и что известно о гендиректоре компании

Украина стала 102 страной, где начала развиваться сеть McDonald's. Первое заведение было открыто в 1997 году в Киеве, сейчас их около 90 в 18 городах страны. Интересно, что девять украинских МакДональдс вошли в топ-100 самых посещаемых заведений сети.

Издание "Экономическая правда" опубликовало интервью с Юлией Бадритдиновой – генеральным директором МакДональдс в Украине с марта 2019 года. Женщина работает в компании с 2011 года и начинала на позиции менеджера по маркетингу.

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Как стать гендиректором МакДональдс

"Я пришла в маркетинг, и по маркетингу росла. То есть сначала я была маркет-менеджером, потом стала маркетинг-директором и затем генеральным", – рассказала женщина.

Молодые люди, которые устраивается на должность члена бригады ресторана МакДональдс, работают универсально: могут быть на кассе, на кухне, в зале, но обычно это распределение происходит по предпочтениям работников.



Гендиректор МакДональдс – Юлия Бадритдинова / Фото ЭП

Какая зарплата в МакДональдс? Юлия рассказала, что у них есть на сайте калькулятор, но в целом заработная плата зависит от региона, в котором ты работаешь.

"В Киеве зарабатывают больше, здесь другой уровень зарплат и конкуренция другая. Крупные города вообще выделены в отдельные регионы. Кроме того, важно, сколько часов ты будешь работать. У нас гибкий график, каждый работник выбирает сам, и не обязательно работать 8 часов, ты можешь работать меньше", – добавила она.

Похож ли МакДональдс в Украине на американский

Кажется в Нью-Йорке на Таймс-сквер такой же декор (как в одном из киевских ресторанов).

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"Мы молодая страна, и мы в какой-то момент начали все это менять, у нас 90 ресторанов, а в США 15 тысяч. Изменить там декор просто дольше. Также многое от культуры зависит, как улыбаются люди, как общаются работники. С точки зрения пищи, то просто кажется что все разное, так как производство булок, салатов, мяса у нас украинское – у них американское", – сказала Юлия Бадритдинова.

Что произошло с Макдональдс в Крыму

По словам гендиректора, МакДональдс – одни из первых, кто заявил, что прекращает работу на временно оккупированных территориях Крыма и части Донбасса.

"Как только мы не смогли физически делать доставку в те рестораны и начались проблемы с логистикой, нам стало понятно, что мы уже там не можем оперировать. Первое, что мы сделали – мы предложили всем сотрудникам ресторанов в Крыму и на Донбассе перевестись в любой другие рестораны на подконтрольной территории. Многие люди переводились с разных ступеней", – ответила Юлия.



Заведение МакДональдс

На вопрос журналиста, что сейчас на месте МакДональдс в Донецке стоит "ДонМак", ​​в котором, например, продают пиво, картофель фри и даже какие-то бургеры, Юлия заверила, что они никакой информации об этом не имеют, потому что не оперируют там.

Сложнее ли женщине в топ-менеджменте компании, чем мужчине? "Я такого не испытывала. Обычно, в нашем менталитете отношение к этому более уважительное. У меня, кстати, в лидерской команде больше женщин, чем мужчин, и такая ситуация достаточно давно хранится в Макдональдс в Украине", – заявила гендиректор.

Что известно о МакДональдс?В конце 1940-х годов братья Мак и Дик МакДональд решили усовершенствовать свой небольшой ресторан для автомобилистов в Сан-Бернардино в Калифорнии. Они изобрели абсолютно новую концепцию, основанную на быстром обслуживании, низких ценах и большом товарообороте.



Уже в 1954 году братья впервые встретились с Рэем Кроком, который и основал компанию, ставшую тем МакДональдс, который мы знаем сегодня. Учреждения МакДональдс начали появляться сразу везде в США. В конце 1956 года товарооборот 14 учреждений составил 1,2 миллиона долларов. Уже через 4 года было 228 учреждений с товарооборотом 37,6 миллиона долларов. К середине 60-х годов компания продала 400 миллионов гамбургеров.



В течении последних десяти лет, компания МакДональдс входит в пятерку лидеров мирового рынка общественного питания за счет сильного бренда и большого объема продаж. McDonald's разработала единые стандарты приготовления блюд, технологии оборудования, маркетинговых стратегий, программ подготовки персонала, организации обслуживания, методики выбора местоположения заведений и системы снабжения.