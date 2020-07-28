"Титаник" затонул 108 лет назад, но память о нем остается большой частью мировой культуры. Поэтому 10-летний мальчик Бриньяр Карл Бигиссон из Исландии за 11 месяцев создал самую большую в мире копию корабля из 56 тысяч фигурок LEGO. Сейчас Бриньяру 17 лет и этот проект изменил его жизнь.

"Lego был важной частью моей жизни с самого раннего возраста. Из-за моих слабых навыков общения я всегда был один, играл тоже один, поэтому фигурки LEGO стали моими лучшими друзьями", – сказал Бриньяр, у которого аутизм, изданию Bored Panda.

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Работая с LEGO мальчик развил свое воображение и креативность. В момент создания корабля он не чувствовал себя одиноким, ведь был слишком занят.

Как 10-летний мальчик построил "Титаник" из фигурок Lego

С чего все начиналось? Когда ему было 9 лет, Бриньяр посетил LEGOLAND в Дании. Именно там он впервые увидел крупномасштабные модели из фигурок LEGO и был действительно очарован их масштабом. Со временем парень увлекся кораблями и изучил все, что связано с ними.

Мальчик сложил из Lego корабль / Фото Bored Panda

"Был один корабль, которым я действительно был одержим, это "Титаник". Я узнал все, что можно было узнать о корабле, и однажды мне пришла в голову идея, что я хочу построить его копию", – рассказал Бриньяр.

По его словам, дедушка Лулли помогал ему создать специальные инструкции LEGO по настоящим чертежам "Титаника". А мама помогла парню создать краудфандинговую страницу, где он мог собрать деньги, необходимые для покупки LEGO.

Кроме того, мне предложили создавать модель корабля на складе. Поэтому я приходил туда каждый день после школы и строил по 3-4 часа в течение 11 месяцев, пока наконец не закончил свою модель LEGO Titanic,

– говорит Бриньяр.

Мальчик с аутизмом построил самую большую копию "Титаника" из Lego: смотрите фото

Как это изменило его жизнь

Теперь Бриньяр проводит лето, работая на пароме, который доставляет людей на соседний остров. Кроме того, он учится на втором курсе средней школы и мечтает стать капитаном.

Сейчас Бриньяру Карлу Бигиссону 17 лет / Фото Bored Panda

"Мне поставили диагноз аутизма, когда мне было 5 лет, я много боролся, когда вырос, и у меня действительно не было друзей. Однако сегодня у меня много хороших друзей, я развил свои коммуникативные навыки, и у меня нет никаких проблем с этим", – рассказывает парень.

Бриньяр тронут тем, что его история вдохновляет других детей и родителей, которые проходят диагностику аутизма и боятся того, что будет в будущем. "Если вам позволят развивать свои навыки на основе вашего интереса, вы станете сильнее", – добавил парень.