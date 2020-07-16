6-летний мальчик спас маленькую сестру от нападения собаки: трогательная история и фото

Отважный 6-летний мальчик Бриджер Уокер из США спас свою родную сестру от нападения немецкой овчарки. Ему наложили более 90 швов, сейчас он выздоравливает дома.

Как Бриджер защитил сестру от нападения собаки

Эта история произошла 9 июля. В тот день немецкая овчарка напала на 4-летнюю сестру Бриджера. Мальчик защитил ее, но сам получил серьезные травмы, ведь собака прыгнула на Бриджера и укусила его за щеку, пишет CNN.

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Когда его отец спросил, почему Бриджер стал между сестрой и собакой, мальчик ответил: "Я решил, что если кто-то из нас должен умереть, то пусть это буду я".

Бриджер с сестрой до и после нападения / Фото wikitrusted

Несмотря на ранение, мальчик схватил сестру за руку и побежал с ней, "чтобы ее спасти".

Впоследствии Бриджер перенес двухчасовую операцию – ему наложили более 90 швов, как призналась семья мальчика.

Слова благодарности и восхищения Бриджером

"Мы так любим Бриджера! По этой причине мы попытались подвести итоги того, что произошло. Это история нашего маленького героя. Я не один плачу, но этот опыт показал мне, что 2020 год не такой уж и плохой, потому что он полон любви, милосердия и братской доброты", – написал его отец в инстаграме.

Фотографии в соцсети показывают брата и сестру после нападения, где видно, что Бриджер имеет многоочисленные синяки, ранения и швы на лице.

Папа добавил, что если другие так не считают, то им стоит прочитать слова, которые написала его сестра, тетя Бриджера.

Известно, что она запустила страницу в инстаграме и поделилась тем, что Бриджер – фанат "Мстителей", это привлекло внимание голливудской актрисы Энн Хэтэуэй.

"Я не Мститель, но я узнаю супергероя, когда вижу его. Я могу только надеяться, что я хоть наполовину смелее в своей жизни, чем ты, Бриджер. Желаю вам спокойного выздоровления и многих свершений", – написала она, опубликовав рядом фотографии Бриджера и его сестры.

Семья также признается, что к ним обращались со словами благодарности и похвалы другие звезды: Марк Руффало, Том Холланд, Хью Джекман, братья Руссо и Робби Амель.