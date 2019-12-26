Мальчик начал бить машину, которая сбила его маму на пешеходном переходе: трогательное видео

В сети набирает популярность видео, на котором видно, как китайский мальчик бьет машину ногами. А все из-за того, что автомобиль сбил его маму на пешеходном переходе в городе Чунцин.

На кадрах видно, что ребенок был очень разгневан и шокирован таким поступком водителя. Однако мальчик сначала проверил, все ли хорошо с его мамой, а после того, как увидел, что у женщины нет серьезных ранений, он ударил ногой по капоту машины.

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Потом мальчик начал кричать на водителя машины. Впоследствии последний вышел из машины и подошел к травмированной женщине, чтобы убедиться, что она в норме. Известно, что позже китаянку доставили в больницу, а полиция установила, что в аварии виноват водитель.

Однако видео сразу стало вирусным в интернете, ведь многих тронуло то, как мальчик защищал и отстаивал свою мать.

Смотрите видео: как мальчик бьет машину, которая сбила его маму