Мальчик получил на Рождество подарок, из-за которого не смог сдержать слез: трогательное видео

Мама подарила шестилетнему сыну айфон, что его очень удивило. От радости ребенок не смог сдержать слез. Однако некоторые родители уверены, что такой подарок девушки может испортить характер малыша.

Видео мамы Карли Свифт с реакцией мальчика на подарок стало самым трогательным роликом дня для миллионов пользователей фейсбука.

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Девушка поделилась видео, в котором Макс распаковывает подарок. Сначала на лице ребенка заметно лишь недоумение. Но как только он понял, что стал обладателем нового айфона, то был увлечен. А через минуту мальчик начал плакать от радости.

Смотрите видео реакции мальчика, который получил афйон

Вместе с женихом Дэниелом мама купила ребенку новый айфон и из-за реакции мальчика радовалась больше, чем сам ребенок.

"У меня лучший малыш в мире, он сделал мое Рождество. Возможно, я и не проснулась рядом с ним в праздничное утро, но когда он пришел домой – это стоило того. Я всегда сомневаюсь, хорошая ли я мама, но это видео доказывает, что я воспитываю своих детей правильно. Я очень тебя люблю, Макс, и я счастлива, что у тебя был замечательный день", – написала она в сообщении.

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Хотя харизма мальчика покорила многих, без критики все же не обошлось. У некоторых пользователей соцсети возникли вопросы к Карле и ее методам воспитания.

Комментарии в соцсети к публикации девушки:

"Вот почему современные дети такие избалованные! Не поймите неправильно, но он слишком маленький, чтобы дарить ему такой телефон",

"Я согласна! Он слишком мал, а технологии уничтожают молодое поколение, и это печально! Все разные, но я точно знаю, что моя дочь получит такой телефон только тогда, когда он ей действительно понадобится".

Поэтому, чтобы успокоить других родителей, Карли рассказала, что ребенок будет пользоваться телефоном в основном для игр.