Мальчик провел свой день рождения онлайн в стиле "Ледяного сердца": видео

В Великобритании из-за карантина в связи с распространением коронавируса 10-летний мальчик Гарри, который с семьей был на самоизоляции, решил отпраздновать свой день рождения с друзьями через видеочат. Он даже придумал стиль для вечеринки – тема касалась мультфильма "Ледяное сердце".

Мальчик попросил провести день рождения в стиле этого мультика еще в декабре, поэтому семья решила не отказываться от планов, пишет ВВС.

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Лондонская группа актеров согласилась провести день рождения онлайн. Актеры переоделись в персонажей мультфильма "Ледяное сердце" и развлекали детей. Интересно, что благодаря видеочату дети были сосредоточены и внимательно слушали указания аниматоров.

В онлайн-вечеринке приняли участие почти 30 детей. Они спели имениннику Happy Birthday. И даже несмотря на то, что видеосвязь не всегда была удовлетворительной, а иногда плохо передавался звук, Гарри все равно остался довольным праздником.

Смотрите видео с онлайн дня рождения мальчика: