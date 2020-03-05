Мальчик разозлился, что мама не поцеловала его перед работой: забавная реакция ребенка в видео

Мама из штата Флорида Диана Симос не любит оставлять своих детей дома и ехать на работу. Но это приходится делать для получения денег. Однако однажды женщина забыла попрощаться со своим сыном и это его очень расстроило.

После тренировки сына Александра мама быстро собралась и поехала на работу, забыв поцеловать его на прощание.

Интересно! Мама уже в пути увидела, что забыла дома детей, которых нужно было везти в школу: смешное видео

Мальчик был разгневан из-за этого. К счастью, муж Дианы зафиксировал реакцию сына на видео.

"Мой ребенок очень расстроился, что не получил должного прощания. Он решил выразить свои чувства и мой муж записал это на видео", – написала Диана в фейсбуке.

На кадрах видно, что ребенок спрашивает, как мама могла поехать на работу, не поцеловав его. Он очень разочарован, что заметно с его интонации и выражения лица.