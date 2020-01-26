Маленькая девочка подумала, что невеста, которую она встретила, ее принцесса: невероятные фото

Маленькие девочки, увлекающиеся принцессами, знают, что встретить их в реальной жизни почти невозможно. Однако, один милый ребенок поверил в сказку и воспринял невесту, которая проходила по улицам Сиэтла в красивом белом платье, за настоящую волшебницу.

Девочка и ее мама случайно проходили возле обычной свадебной фотосессии. Но когда малышка увидела невесту, то решила, что это принцесса из ее любимой книги.

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Этот момент вовремя зафиксировала свадебный фотограф Стефани Кристалли и впоследствии опубликовала фото в инстаграме. "Мы гуляли, фотографировались, а девочка просто смотрела на прекрасную невесту. Мы остановились, чтобы подойти к малышке и сказали ей "привет", – рассказала Стефани.

Невеста, Сондас Лерма, не растерялась и поддержала фанатов этой принцессы – она подарила девочке цветок из своего букета.

Смотрите фото, как девочка приняла невесту за принцессу:

"Ее мама пошутила, что теперь ей не придется вести девочку в мир "Диснея", потому что дочка уже увидела принцессу", – сказала фотограф.

Жених добавил, что его спутница очень любит детей, поэтому это был для нее особый момент. "Это лучшая история, в которой мир нуждается сейчас. В такие смутные времена это напоминание о радости и любви, которые все еще существуют", – ответила Сондас.