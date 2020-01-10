Маленький мальчик преодолел страх перед прыжком в воду: мотивирующие видео

Дети часто имеют какие-то страхи: кто-то боится пауков, кто-то клоунов, а кто-то – воды. Так, видео трехлетнего мальчика, который дрожал от страха перед прыжком с трамплина, было вирусным, однако уже через два года ребенок набралась смелости и теперь уверенно ныряет в воду.

Его отец Рон Хэмптон разместил видео в Twitter, чтобы показать людям, что они могут преодолеть свои страхи.

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Так, в 2017 году видео, на котором мальчик пытается прыгнуть с трамплина в бассейн, стало очень популярным. На нем видно, что малыш так боялся прыгнуть в воду, все его тело бесконтрольно дрожало.

Remember this kid that went viral a while back?? (My son RJ) Check him out 2 years later. This is what overcoming fear looks like!! A thread. pic.twitter.com/SnW5RA0NXt — House Hampton (@Hampsworld) 2 липня 2019 р.

Сейчас мальчик стал более уверенным. Его отец рассказал, что мальчику понадобилось два года, чтобы преодолеть этот страх.

"Я пожарный, и мой сын говорит о том, что хочет быть смелым, как я. Он хотел, чтобы все знали, что он преодолел свой страх, и он больше не боится", – заверил мужчина.

Видео, на котором мальчику уже пять лет, использовал актер Уилл Смит в мотивационном видео о преодолении страха. Его отец сказал: "Уилл Смит ответил мне и сказал, что мой сын – удивительный ребенок, и это было очень здорово услышать от него", – добавил папа мальчика.