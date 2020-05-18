Как на малыша влияют родительские объятия: исследование

Младенцы с четырех месяцев обнаруживают четкие физиологические признаки расслабленности и покоя во время объятий одного из родителей. Ученые считают, что объятия являются важной частью построения особой связи между ребенком и мамой или папой.

В ходе исследования, которое опубликовало издание Sell Press, ученые также заметили, что дети не успокаиваются, когда их обнимают другие люди.

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Для детей объятия – это гораздо лучше, чем когда их просто держат на руках. Частота сердечных сокращений у младенцев сокращаются гораздо больше, когда их именно обнимают, то есть так они успокаиваются. Но только при условии, если их обнимает мама или папа.

"У младенцев старше четырех месяцев, обнаружено высокое соотношение частоты сердцебиения во время объятий родителями, чем во время объятий незнакомых людей. Мы обнаружили, что и младенцы, и родители расслабляются во время объятий", – говорят исследователи.



Объятия родителей успокаивают малыша / Фото по исследованию

У детей младше четырех месяцев, наблюдалось замедленное сердцебиение, когда родители гладили их по спине во время того как деожали. Это наблюдение заставило исследователей думать, что младенца такого возраста просто не различают объятия от просто содержания на руках.

Ранее ученые заявляли, что своим вниманием к ребенку и телесным контактом родители активизируют мозг ребенка. И чем чаще родители обнимают детей еще с рождения и в течение жизни, тем благоприятнее это влияет на развитие малышей.

Часто родители стереотипно считают, что объятия с детьми – это "телячьи нежности" и придерживаются "социальной дистанции" по отношению к детям, хотя малышам это очень нужно. Поэтому психологи, опираясь на исследования, объяснили, почему полезно обниматься с детьми.

7 причин, почему полезно обниматься: