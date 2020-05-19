Мама создала комиксы, которые хорошо изображают, как выглядят семьи на карантине: забавные фото

Элисон Вонг начала создавать комиксы о своей материнской жизни в 2015 году, после того, как у нее родился сын. Однако после пандемии женщина решила в шутливом виде показать, как изменилась ее жизнь и что такое сидеть с детьми на карантине.

"В начале марта, когда пандемия COVID только начиналась, я начала изображать на рисунках нашу семейную жизнь (у нас двое детей – 5-ти лет и трех месяцев)", – говорит Элисон. Все свои фото мама публикует в своем проекте New Mom Comics.

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От самоизоляции и закрытия школ больше всего страдают взрослые, которые должны каждую минуту проводить с ребенком дома и учить с ним уроки. Поэтому женщина хотела в смешных комиксах изобразить, как изменилась ее жизнь.

Эти иллюстрации точно вас развеселят, ведь показывают все, как оно есть на самом деле: беспорядок после совместного ужина и создание парикмахерской дома.

Смотрите комиксы о жизни семьи на карантине: