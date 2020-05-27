Мама с США создала бренд, который приносит несколько миллионов долларов: история успеха и советы

Американка Магиша Деллинджер недавно отпраздновала 18-ю годовщину запуска своего успешного бренда по уходу за волосами Curls. Сейчас это дело приносит ей несколько миллионов долларов дохода ежегодно. Как ей удалось открыть дело, параллельно ухаживая за детьми – читайте советы от предпринимательницы.

Восемнадцать лет назад Магиша Деллинджер запустила бренд естественной линии по уходу за волосами в своем гараже. На сегодня ее средства доступны в Target, Walmart и CVS, а также среди других крупных торговых сетей Америки, пишет издание Parents.

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Будучи еще на старой работе в фармацевтической компании, мама четверых детей – Киану, Брайс, Изабеллы и Кенедди – начала задумываться о собственном предпринимательстве. Но женщина считала этот шаг не просто свободой, а также тяжелым трудом.



Магиша Деллинджер / Фото ytimg

Находясь в отпуске со своим тогдашним женихом (теперь уже мужем), Деллинджер вспоминает, как у нее возникли интересные идеи, которые женщина сразу записала на салфетке.

Мы записали некоторые идеи, и одной из них было – линейка по уходу за волосами. Я была мамой, которая искала продукты для себя, чтобы у дочки были естественные локоны,

– рассказала Магиша.

После этого женщина "погрузилась" в концепцию бизнеса и начала исследовать эту тему. И уже через девять месяцев Магиша открыла собственное дело.

Сейчас Деллинджер – предпринимательница с множеством наград и меценат. Она делится своими советами и стратегиями по собственного бизнеса и успеха.

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Советы по собственного бизнеса для мам:

Будьте готовы к разному графику

Хотя может показаться, что вам нужно уделять каждую свободную минуту развитию бизнеса, это не всегда будет получаться, ведь дома вас ждут дети.

Когда Деллинджер начала работать над брендом Curls, у нее была дневная работа в фармацевтической компании. Лишь после работы и приготовления ужина Магиша могла уделить время развитию бизнеса.



Семья Магиши Деллинджер / Фото Fashion Bomb Daily

Вкладывайте в себя

Деллинджер направила свои личные сбережения на линейку по уходу за волосами Curls. "Несмотря на большой личный кредит, получение ссуды для малого бизнеса было проблемой. Поэтому я использовал 40 тысяч долларов собственных личных сбережений и запустила бизнес", – рассказала женщина.

Для начинающих предпринимателей, которые могут не иметь лишних денег на руках, основатель компании Curls и генеральный директор рекомендует собирать деньги через веб-сайт краудфандинга в США наподобии GoFundMe. "Люди любят поддерживать стартапы, в которые они верят", – добавляет Магиша.

Сосредоточьтесь на экономии и зарабатывании денег

"Стать миллионером – это действительно не то, сколько вы зарабатываете. Все дело в том, сколько денег вы экономите", – говорит Деллинджер.

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Экономить означает консервативно тратить деньги. Для Магишы – в то время генерального директора Curls – это означало выбор между свадьбой, покупкой дома или началом бизнеса. "Я выбрала, очевидно, бизнес. Мы устроили свадьбу только два года назад и снова сказали наши клятвы. Это было так странно", – объясняет она.

Поговорите о деньгах с детьми

Для Деллинджер моделирование и обучение финансовой ответственности своих детей является одним из главных дел. Поэтому она призывает других родителей научить детей своим финансовым привычкам. По словам предпринимательницы, это сможет изменить мышление ребенка и уменьшить пустые покупки.

Настройте себя на нужды других

"Что касается пути к выигрышному бизнесу, то вам стоит следовать своему сердцу и думать о других", – считает Деллинджер. Ее руководящий принцип для начинающих предпринимателей "Следуйте своей страсти и решайте потребности других".