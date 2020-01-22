Мама 5 детей очаровала сеть невероятными фото с детьми

Американка Бренда Стернс из штата Огайо – мама трех девочек и двух мальчиков – придумывает оригинальные идеи для семейной фотосессии со своими чадами. Ее фотографии уже покорили множество пользователей сети инстаграм.

Так, последнему малышу в семье только 1,5 года, а первым детям – 8 и 9 лет. "Я считала, что воспитать ребенка – это самое сложное, что я когда-либо делала в своей жизни... Пока у меня их не стало пять", – рассказывает Бренди.

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Во время ухода за детьми, готовки и уборки женщина пытается найти время на свое хобби. "Когда у меня есть пять секунд свободного времени, я делаю творческие фотографии моих детей", – говорит она.

Свои работы Стернс сохраняет не только в семейном альбоме, но и активно делится ими на собственной странице в инстаграме. Эти фотографии вдохновляют!