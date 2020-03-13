Мама делает фото детей, придумывая им интересные приключения, пока те спят: милые фотографии
Японка Аюми Омори ждет, когда ее дети лягут спать, чтобы создать интересные фото со своими двумя детьми. Она имеет серию фотографий под названием Twins Adventures, где ее близнецы попадают в разные приключения во время сна. Это очень креативно, и это еще один способ сохранить детские воспоминания.
В то время как многие родители испытывают облегчение, когда их дети ложатся спать, эта мать делает все совсем наоборот, пишет Bored Panda.
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Каждый раз, когда дети ложатся спать, женщина придумывает новую сцену с приключениями малышей. Эти фото очень интересные и вызывают много положительных эмоций у других родителей. Они пишут в комментариях, что тоже хотят попробовать такую идею.
Все фотографии мама подписывает, что выглядит еще забавнее. Поэтому смотрите и наслаждайтесь волшебными приключениями спящих малышей.
Смотрите фото: мама делает фото детей, пока те спят