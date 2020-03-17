Мама и учительница придумали интересный способ проверить, хорошо ли дети моют руки: фото

Школьная учительница и мама троих детей придумали два способа, как проверить, насколько хорошо ребенок помыл руки. Для этого они используют штампы и рисунки и в течение дня проверяют руки детей.

Так, учительница начальных классов из американского штата Миссури решила утром ставить детям на обратную сторону ладони свой именной штамп, который обычно используют для маркировки учебников и книг.

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До конца уроков, если ребенок в течение дня регулярно и тщательно мыл руки, штамп должен был немного стереться. Тем, у кого оставалась светлая метка, после занятий учительница вручала небольшие призы.

Еще один вариант предложила мама троих детей из английского Ньюкасла. Она решила вместо штампов рисовать детям на руках разные смайлики.

После эксперимента женщина призналась, что сработал он не на всех детях. Двое ее сыновей очень старались и тщательно смывали свои рисунки после походов на улицу. А вот дочери вымывать мамины эмодзи было жалко, поэтому участки с картинками она во время мытья не трогала.