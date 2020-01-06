Мама не смогла купить сыну торт на праздник, но ей помог чужой человек: трогательная история

Очень много людей в мире имеют какие-то проблемы: со здоровьем, психологические или финансовые. Некоторым из нас удается пройти все трудности самостоятельно, а другим нужна помощь. Так, одна женщина решила помочь молодой маме, у которой не было денег, чтобы купить сыну торт на день рождения.

Бьянка Гарибай стояла в очереди в супермаркете, когда заметила молодую маму, которая пыталась купить лишь один кусочек торта для сына, передает издание Bored Panda.

Интересно! Женщина создала для себя невероятное свадебное платье из лоскутков платьев своих знакомых: фото

"Она держала младенца и рядом стоял маленький мальчик, которому мама хотела купить торт и пачку свечей на День рождения. Общая сумма составила 5,57 долларов. Женщина начала осматриваться и достала 2 доллара, а потом начала считать монеты. Тогда женщина сказала: "Мне просто нужно убедиться, что я все еще буду иметь 2 доллара, чтобы заплатить за бензин", – рассказала Бьянка.

Затем, по словам женщины, маленький мальчик сказал ей: "Мама, мне не нужен торт на День рождения. Но нам надо бензин, чтобы я мог попасть в школу". "Тогда мама положила обратно на прилавок свечи. Все люди, которые стояли в очереди, слышали и видели все, что происходило, но никто ничего не сказал", – добавила очевидица.

Этот случай заставил Бьянку задуматься о собственной маме, которая в прошлом не имела денег, когда воспитывала ее и брата, но никогда этого не показывала.



Бьянка Гарибай вместе с мамой и братом

Вспомнив это, женщина схватила свечи, подарочную карту для покупок в супермаркете и еще одну подарочную карту на бензин и выбежала на улицу за молодой мамой, сказав: "Госпожа, вы что-то потеряли".

Важно! Нищие: кто на самом деле эти люди и как с ними обращаться

После того, как мама мальчика покачала головой, что это не ее, Бьянка сказала: "Это твое. Я получила это за тебя. Я хочу, чтобы ты взяла эту подарочную карту и сделала сыну подарок на День рождения и заправила машину бензином. А эти свечи ваш сын должен задуть, чтобы загадать желание". Затем Бьянка рассказала, что никогда раньше в жизни не видела кого-то еще более благодарного.