Мама поделилась секретом, который помогает ее ребенку за 5 минут сосредоточиться на учебе дома

Дети сейчас должны дистанционно учиться во время карантина, однако многим из них это дается нелегко, в частности из-за постоянного отвлечения на другие дела. Поэтому, одна мама поделилась собственным секретом, как она за 5 минут помогает ребенку сосредоточиться на учебе.

"Я не воспитатель, и не уверена на 100%, что лучше для академического роста и развития моего ребенка. Но после многих проб и ошибок я поняла одну вещь, которая стала для меня неожиданностью", – рассказала Лорен Манакер изданию Popsugar.

Интересно! Мама позволила своей 8-летней дочери выбирать ей одежду: милые фото идей от маленькой стилистики

Женщина вспомнила времена, когда сама была школьницей и вспомнила, как она сидела за обучением и пыталась сосредоточиться на задачах.

"Во взрослом возрасте сейчас я осознаю, что мне нужно двигаться, чтобы перекачивать кровь в организме, что помогает "очистить" разум и сосредоточиться на задачах. Даже сейчас во время работы я делаю много небольших перерывов и выхожу на пятиминутную прогулку или делаю сокращенное занятие йогой", – добавила женщина.



Дистанционное обучение / Фото Pedpres

Выяснилось, что такой же принцип прекрасно работает с детьми. По словам мамы, прежде чем начать любую задачу, она с ребенком берет пятиминутку. То, что они делают каждый день варьируется, но это всегда предполагает некоторую деятельность, которая заставляет работать сердце от быстрой игры (к примеру, пятнашки) до физических нагрузок, которые помогают сосредоточиться на задании.

Такие пятиминутные занятия физической активностью присутствуют в течение всего дня в семье. Поскольку дети имеют меньший промежуток внимания, поэтому должны каждые 20 – 30 минут получать перерывы, чтобы предотвратить скуку и потерю внимания. Это может быть что угодно. Главное – веселое и активное.