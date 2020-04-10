Мама поделилась советами, как пережить карантин с семьей дома: 6 важных правил

Когда мама Армене Капамаджан узнала, что ей придется самоизолироваться со своей семьей из-за вспышки коронавируса, то была подготовлена к этому больше, чем большинство других родителей. Ведь женщина до этого уже провела год на карантине с новорожденным ребенком.

А все из-за того, что она не могла покинуть изоляцию в больнице с ребенком. Два года назад ее сын родился с редким расстройством – тяжелым комбинированным иммунодефицитом, это означало, что любые внешние микробы могут быть смертельными для его иммунной системы.

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Поэтому, женщина, чтобы уберечь свою семью пошла на самоизоляцию, пишет Popsugar. Ее опыт, который на то время никто не мог понять, сейчас является реальностью для миллионов людей по всему миру.

Поэтому мама решила поделиться полезными советами для всех родителей, которые застряли дома на карантине с детьми. "Домашняя изоляция – это игра ума, но это проще, чем вы думаете", – сказала Армене.



Семья Армене Капамаджан / Фото Popsugar

Перестаньте дезинфицировать все в вашем доме

"Люди могут перестать бояться, если постоянно все дезинфицируют в своем доме. Если вся ваша семья остается дома, а через две недели никто не обнаружил никаких признаков заражения, то все в порядке", – сказала женщина.

Она пояснила, что после того, как ваш дом будет обеззараженный, это, по сути, "безопасный пузырь", поэтому вы можете легко прикасаться к любым поверхностям в вашем собственном доме.

Но обязательно будьте осторожны каждый раз, когда вы выходите из дома – в продуктовый магазин или на прогулку. "Когда возвращаетесь домой, то вымойте руки и продезинфицируйте ручку двери. Закиньте свою одежду в стиральную машину и примите душ, чтобы избавиться от микробов, которые могли попасть на вас с улицы", – добавила мама.

Будьте терпимыми и добрее, чем обычно

Когда Армене впервые осталась на карантине, у нее не было "эмоционального выхода", то есть постоянно росло напряжение и волнение, которые не было куда выплеснуть.

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"Важно помнить, что все в вашей семье проходят через это, все расстроены и эмоциональны. Вы не продержитесь долго, если будете не терпеливыми к своим членам семьи или друзьям, срываться на них или устраивать ссоры", – сказала Армене.

"Прежде чем отреагировать на что-то негативное, дайте себе минутку. Ведь этими словами вы задаете тон своему окружению", – добавила она.

Установите саундтрек в доме

Кому-то может нравиться тихий дом, но для многих тишина на самоизоляции может быть оглушительной. Армене поняла, что добавление саундтрека во время карантина помогает задать тон и улучшить настроение всем.



Включите дома любимую музыку \ Фото Unsplash

"Если вы хотите быть возвышенными, включайте веселую музыку. Если вы чувствуете беспокойство, мне помогает какая-то классическая мелодия на фортепиано".

Меньше времени тратьте на новости

Когда Армене оказалась в 15-месячной изоляции, она обнаружила, что социальные медиа вызывают тревогу, даже публикации друзей, которые продолжают жить привычной жизнью, огорчали ее.

На этот раз она заметила, что круглосуточный цикл новостей о коронавирусе влияет на ее психическое здоровье. "Не читайте новости целый день. Ограничьте себя и минимизируйте время, когда вы читаете новости в течение дня", – посоветовала она.

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Делайте перерывы с детьми

Армене утверждает, что чем проще деятельность, тем лучше, особенно для детей младшего возраста, и часто делайте короткие перерывы. Если вы начинаете видеть, что ваш ребенок переживает или не слушает вас, сделайте паузу.

Она также рекомендует воспользоваться возможностью выполнять домашние задания, когда дети сосредоточены. "К примеру, читайте книги во время еды", – сказала мама.

Следуйте ежедневным привычкам и ритуалам

Армене помогало на самоизоляции то, что она ежедневно переодевалась с пижамы в другую одежду. Простая одежда помогла ей почувствовать себя чистой, что в свою очередь повысило настроение. Она чувствовала то же, когда делала минимальный макияж или надевала украшения.

Также она пыталась заниматься физическими упражнениями ежедневно. Но это не значит, что вы ежедневно должны все это делать, иногда стоит позволять себе лениться.