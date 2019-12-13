Мама превратила фотографии сына в оригинальные рисунки с приключениями: фото

Некоторые пары могут считать рождение ребенка как одно из важнейших и самых глубоких впечатлений в их жизни. Поэтому художница и молодая мама Эмбер Уилер сделала приключенческие фото своего малыша с помощью дизайнерской программы для компьютерной иллюстрации.

Такие фото прекрасно показывают, какими видят своих детей родители – для них это всегда самые крутые дети, супергерои или спасатели.

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Поэтому они делают все, чтобы сделать их еще более оригинальными. Например, эта мама, которая прекрасно разбирается в графическом редакторе, создала для своего малыша приключения, просто дорисовав определенные предметы или одежду на обычном белом фоне.

На первом фото женщина показала своего сына дайвером – она дорисовывала ему маску и ласты.

Мальчик "плавает" в океане

Следующее фото удивило дорисованной веревкой, а мальчик напоминает ковбоя. Ему очень идет такой наряд и выглядит это фото очень эффектно.



Мама дорисовывала сыну ковбойский наряд

Далее на фото можно увидеть мальчика в сельском варианте – он в руках якобы держит вилы и сидит на сене.



Мальчик превратился в селянина

Далее ее сын путешествует в космосе. Мальчик изображен в скафандре, а вокруг него много света.

Следующий рисунок "переносит" малыша на дискотеку. Мы видим на фото зеркальный блестящий шар на потолке и золотую цепочку на шее мальчика.

Мальчик "зажигает" на дискотеке

После этого мы видим на фото малыша, который то ли стоит, то ли даже бежит с оружием, а позади него происходит мощный взрыв.

Мальчик бежит от взрыва

Далее рисунок показывает нам ребенка, принимающего душ или ванну. Он "держит" в руках шампунь и как бы поет в него.

Мальчик купается в ванной

Следующее фото удивляет, потому что у малыша там яркая прическа – ирокез. Также мы видим, что он изображен рокером из группы "Металлика" и поет в микрофон.



Мальчик "поет" рок

Последнее фото показывает малыша моряком. Мама дорисовывала ему эффектные брови, татуировки и даже трубку.

Мальчик в образе типичного моряка

Все фото – с сайта imgur.