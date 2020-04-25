Мама разрисовывала дома стены видом с мест, где ее семья должна была провести отпуск: фото

Художница и мама Мишель Белл несколько недель планировала весенний отпуск в США, в частности в Лас-Вегас, парк Гранд-Каньон и Нью-Йорк. Но, как и тысячи других семей, вспышка COVID-19 отменила их планы на путешествие. Однако семья не расстроилась, а придумала идею нарисовать на стенах своей квартиры виды городов со отмененной поездки с детьми.

"Когда я была дома с детьми на дистанционном обучении, я начала много рисовать", – сказала Мишель изданию Popsugar.

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Поэтому женщина сделала книжку-раскраску с юмором и разными темами, которую люди могут бесплатно загрузить через интернет.

Однако впоследствии Мишель задумала сделать такую раскраску в гораздо большем масштабе, которая рассказала бы историю запланированной поездки ее семьи.

Я снимала картины с наших стен, передвигала мебель вокруг и каждый день рисовала один город. Да, мы "ездили" в Нью-Йорк. Позже я добавила "путешествие" к Тайм Сквер, Статуе Свободы, музею Гуггенхайма и другим достопримечательностям,

– рассказала мама.

После окончания фрески из Нью-Йорка они зарисовывала стены видами Лас-Вегаса, Гранд-Каньона, Японии и даже Парижа – города, который ее дети всегда хотели посетить.

Смотрите фото, какие мама разрисовала стены дома:

Теперь Мишель поощряет других родителей таким же образом проявлять творчество дома. "Я надеюсь, что родители увидели, какой веселой была работа в моем доме, и поняли, что есть другие способы "посетить" страны, оставаясь дома", – добавила она.

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