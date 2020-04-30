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Мама сделала для детей домашний кинотеатр на улице с помощью завесы для душа: фото

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Кинотеатр на свежем воздухе
Кинотеатр на свежем воздухе / The Sun

С самоизоляцией дома детям очень легко застрять в помещении перед телевизором. Однако одна мама придумала отличный способ развлечь детей и сделала для них невероятный кинотеатр на улице, использовав занавес для душа и проектор.

Да, теперь ее сыновья проводят время на свежем воздухе, наслаждаясь любимыми фильмами, пишет The Sun.

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Для домашнего кинотеатра женщина использовала проектор, который она купила на eBay, и старую занавеску для душа, которая служила экраном на заборе.

К тому же, мама организовала классное место на улице в саду: застелила ковер и добавила много подушек, а также купила сыновьям попкорн, чтобы сделать "кинотеатр" более реалистичным.

Так виглядав кінотеатр в саду
Так выглядел кинотеатр в саду / Фото The Sun

"Я сделала это в выходные для своей семьи. Кинотеатр был в домашних условиях. Также мы поджарили зефир на плите", – рассказала женщина о том дне.

Автор: Мария Бондар
Теги: Семья Коронавирус COVID-19 Дети и несовершеннолетние Родители и дети
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