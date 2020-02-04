Мама сделала невероятные правдивые комиксы о беременности и материнстве: захватывающие фото

Французский иллюстратор и мама четырех детей Элоиз Вайнер решила показать все радости и трудности материнства. В своих рисунках она описала его без приукрашиваний и это так правдиво для многих матерей.

В своем блоге "Комиксы о повседневной жизни типичной семьи" Элоиз опубликовала рисунки, описывающие жизнь француженки в Великобритании, ее четыре беременности и воспитание детей.

Интересно! Мама 5 детей очаровала сеть невероятными фото с малышами

Она не испугалась и коснулась темы послеродовой депрессии, выкидыша и критики окружающих во многих аспектах беременности и материнства.

Один ребенок, два, три, четыре

В первом комиксе женщина подчеркивает, что чем больше детей вы рожаете, тем легче вам будет в воспитании и вы уже будете иметь определенные знания в этом. Поэтому, третий ребенок появляется в семье, когда родители уже имеют большой опыт и уже не беспокоятся по поводу незначительных проблем.



Быть мамой 3-4 детей легче, чем одного малыша / Фото переведено изданием "Освіторія"

Где?

Следующая иллюстрация доказывает, что детям всегда нужно помогать в поисках их игрушек или вещей. Ведь малыши могу быть невнимательны и не заметить того, что ищут. Так, на фото мы видим, что ребенок не может найти свой ботинок, хотя он лежит прямо перед его носом.



Ребенок ищет свои вещи / Фото переведено изданием "Освіторія"

Послеродовая депрессия

Третий комикс изображает маму, которая имеет послеродовую депрессию – реакцию женского организма на стресс, после рождения ребенка. Бесспорно, в такой период нужно поддерживать прекрасную половину человечества и помогать им это пережить.

Так, на иллюстрации мы видим, как ребенок подошел к маме, которая страдает послеродовой депрессией, и пытается ее успокоить своими объятиями и важными словами "Я тебя люблю, мама", что трогает женщину.



Ребенок утешает маму, у которой депрессия / Фото переведено изданием "Освіторія"

Взгляд отца

Еще одна картинка художницы показывает искреннюю радость отца на беременность и роды. Больше всего переживают женщины, ведь именно они вынашивают ребенка, терпят боль, тошноту и другие вещи, а потом и рожают малышей. Но папы тоже видят себя героями в этом.

"Да! 9 месяцев беременности, постоянная тошнота, тренировочные схватки длиной в неделю, стремительные роды без анестезии... Это было нелегко, но мы это сделали. Мы лучшие!", – говорит отец на иллюстрации.



Как мама и папа воспринимают рождение ребенка / Фото переведено изданием "Семья 24"

Правда о родах

Все знают, что рожать ребенка – больно, хоть это и момент, которого родители ждут больше всего. Поэтому, когда люди спрашивают об этом невероятном опыте, они хотят услышать, что вс прошло быстро и легко. Но нет, это было точно больно для мамы.



Роды – это на самом деле больно / фото Переведено изданием "Освитория"