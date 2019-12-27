Мама сделала оригинальные фотографии своего сына, одев его в рождественского эльфа: милые фото

Накануне новогодних праздников есть множество интересных традиций, которые с радостью выполняют дети и взрослые. В частности, некоторые родители делают рождественские серии фотографий своего малыша, чтобы потом отправить эти открытки родным.

Поэтому мама Алисса Эйберт опубликовала фото своей малышни к Рождеству, создав так называемый календарь – женщина ежедневно публикует новое фото своего крошечного сына Дилана в одежде эльфа в фейсбуке.

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Пользователи соцсети настолько полюбили ее фото, что рождественские снимки стали вирусными. Рождественский календарь получился очень милым. Так, 1 декабря маленького Дилана-эльфа мама сфотографировала в картонной коробке.

2 декабря мальчик предстал в образе эльфа-вора. На фото он якобы украл кошелек папы. "Я нашла этого маленького эльфа, который украл кошелек. Интересно, что он собирается купить за всю эту наличность", – написала мама в интернете.

Третье фото Алисса Эйберт подписала так: "Они думали, что заказали "куриный суп с лапшой". На фотографии изображен милый эльф, который сидит в металлической кастрюле и улыбается.

На следующем фото женщина дорисовала сыну усы фломастером и написала: "Никогда не оставляйте маркеры там, где маленькие эльфы могут их найти".

Еще одно фото показывает мальчика, который испачкался в муке. Так, "хитрый" эльф использовал муку для изготовления ангела (как его делают на снегу) вместо приготовления печенья.

На следующем фото крошечный мальчик плачет. А все из-за того, что начался понедельник, как подписали это фото родители. Между тем поклонники начали называть сына Алиссы волшебным Эльфом на полке (аналогия с детской рождественской книгой 2005 года, которая рассказывает о том, что маленькие помощники эльфов живут в домах людей и следят за ними, сообщая обо всех хороших и плохих поступках Санты).

Фотография за 11 декабря показывает "жестокость". Мальчик сидит на лестнице, а внизу висят игрушки. Мама написала такой комментарий: "Когда один эльф не любит хорошо играть с другими эльфами".

А на этой фотографии мама посадила сына в корзину для белья, чтобы он спустился с лестницы, как с горки на санках. Ребенок от этого выглядит очень счастливым и увлечен такими играми.

На другом фото мальчика завернули как рождественский подарок. Женщина отметила, что такой подарок продолжает радовать их круглый год.

23 декабря женщина опубликовала фото с сыном, который лежит в центре игрушечных рельсов и поезда. Мама оригинально подписала фото: "Умный маленький эльф нашел место, чтобы есть сладости и держаться в стороне от домашней собаки, которую он боится".

На следующей фотографии мальчик заглядывает в окно дома с улицы. Мальчик словно передает взрослым, что они в этом году получили приятные подарки от Санты.

Последнее фото опубликовано на самое Рождество. Мальчик там счастлив от того, что получил невероятный подарок – машинку в свой рост со своим именем вместо номера.