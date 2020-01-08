Мама в декрете: 4 легких способа заработка в интернете

Если вы задумались над вопросом – оставаться дома с детьми или возвращаться на работу, не волнуйтесь, ведь есть способы заработать, не выходя из декретного отпуска. Поэтому, если вы имеете немного свободного времени и желание получить дополнительные деньги – то эта статья будет полезной для вас.

Возможно, эти варианты не смогут заменить зарплату за полный рабочий день, но несколько сотен гривен в месяц могут помочь вам покрыть расходы на продукты и подгузники. Несколько интересных идей заработка опубликовало издание Mother.ly.

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Как можно легко заработать в декрете

Продайте ненужную одежду

Возможно, вы покупали или вам дарили тонны прекрасной детской одежды, но дети носили ее максимум неделю. Так почему бы не продать ее? Сейчас продавать одежду в интернете очень легко, и вы можете заработать большие деньги.

И для этого не нужно много времени: вы можете сделать это за час перед сном. Такие сайты, как OLX, MODDO, Шафа и тому подобное, помогут вам продать использованную или новую одежду. А те, кто живет рядом, даже смогут лично забрать товар, чтобы вы не отправляли его по почте.

Совет! Когда вы размещаете одежду в Интернете, обязательно делайте высококачественные фотографии и добавьте множество деталей, чтобы обеспечить максимальное количество информации за лучшую цену.

Пускай люди арендуют вашу машину

Маленький ребенок означает, что вы не сможете выходить на улицу и много ездить своим авто. Да, вам нужно будет заезжать в магазин или посещать врача, но если ваш автомобиль чаще просто стоит в гараже, вы можете заработать на этом немного денег.

Такие сайты, как RIA, позволяют арендовать автомобиль у собственника на день, неделю или месяц людям, которым он нужен. Компания установит цену, или вы можете выбрать свою. Потом, когда кто-то берет его в аренду, вы получаете деньги от стоимости поездки.



Аренда машины может принести вам дополнительный заработок / Фото Tochka.net

Стань транскрипционистом или копирайтером

Вы можете заработать, имея компьютер и немного свободного времени, когда дети спят. К примеру, переводя аудио или редактируя текст. Есть определенные сайты, где вам будут платить за час аудио или количество расшифрованного материала.

Это хорошо, что вы можете работать в любую свободную минуту. "Я могу работать в 8 утра, или в 11 часов вечера. Это не имеет значения. Я могу останавливаться и начинать когда угодно", – написала одна женщина, которая этим занимается, в соцсети.

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Тестируйте веб-сайты

Простой способ заработать дополнительные деньги на своем диване – это тестирование веб-сайтов. Такие компании, как Apple или Facebook хотят знать, что пользователи думают о своих домашних страницах, и они готовы заплатить вам за ваше мнение.

Сторонние сервисы, такие как UserTesting, позволяют посещать веб-сайты или программы, выполнять набор назначенных задач и высказывать свое мнение. Затем вы получаете 10 долларов за каждое 20-минутное видео, которое вы закончите.