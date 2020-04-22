Маме пришлось пойти за продуктами в игрушечном шлеме: забавные фото

Мама Келли Хоган Пэйнтер, у которой закончились медицинские маски для лица, решила надеть шлем персонажа из мультика Базза Лайтера, чтобы защититься от коронавируса во время покупок в магазине.

Женщина должна была внезапно поехать в местный продуктовый магазин, чтобы купить еду для своего двухлетнего сына Силаса, у которого серьезные проблемы со здоровьем, пишет The Sun.

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Сначала муж не верил, что его 35-летняя жена осмелится пойти в шлеме в магазин, однако женщина сделала это ради сына.



Мама в игрушечном шлеме / Фото The Sun

Веселое фото показывает, как мама ходила по супермаркету, нося на голове игрушечный космический шлем, как защиту от коронавируса.

Честно говоря, маска очень неудобная, поскольку она была сделана для ребенка и не очень "сидит" на взрослых, но это менее неудобно, чем заразиться COVID-19

– сказала мама.

Заметив женщину в супермаркете несколько человек попросили сфотографироваться, другие украдкой снимали ее на видео. "Я сделала бы это снова, если бы пришлось. Потому что я люблю свою семью гораздо больше, чем забочусь о своей репутации", – ответила Келли.