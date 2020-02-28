Мамина любовь будет всегда: в сети стало вирусным трогательное видео о материнстве

Видео, которое уже смотрели более 3 миллионов раз, было опубликовано в День матери, еще в мае 2019 года, однако стало вирусным лишь сейчас. Кадры показывают, что такое на самом деле материнство, а больше всего трогают моменты, как быстро вырастают дети на глазах у мамы.

Видео опубликовал на своей фейсбук-странице Hallmark – платный кабельный телеканал США.

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Ролик "следит" за мамой, показывая, как ее дети вырастают из малышей, которые едят на полу и купаются в ванной, до подростков, которые мало общаются с мамой и впоследствии сами становятся родителям.

"Наступит день, когда ты будешь держать их (детей, – ред) на коленях в последний раз. Наступит день, когда ты сделаешь последнюю бороду из пены... Настанет день, когда дети больше не будут считать тебя супергероем и ты не будешь носить их до кровати на руках. Ты не можешь подготовиться к такому", – говорит рассказчик в видео.

И когда мы видим, как дочь уже сама стала мамой, рассказчик говорит: "Так же ничто не может подготовить тебя к тому дню, когда они наконец поймут, насколько ты их любишь".

Смотрите трогательное видео о материнстве: