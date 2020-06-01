Две мамы, которые живут по соседству, установили часть забора из прозрачной акриловой панели. А все для того, чтобы их дети могли безопасно играть вместе во времена пандемии COVID-19.

Такой хитрый способ для своих маленьких детей придумала мама из Англии, чтобы ее малыши могли продолжить общение и игры со своим другом, который живет рядом, пишет издание FoxNews.

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27-летняя Эми Викерс вместе с семьей самоизолировалась в своем доме в Уэйкфилде. Но вскоре женщина поняла, что ее детям, 3-летнему Арло и 2-летней Арабелле, не хватает "живых" игр на улице со своим соседом-другом 3-летним Львом.



Мамы купили прозрачную панель для детей / Фото FoxNews

"Дошло до того, что они вылезали на кроличью клетку и через забор смотрели, что происходит во дворе Льва. Но это явно опасно", – сказала мама.

Поэтому у женщины возникла такая идея. Впоследствии Эми подошла к другой маме Леке Бекки, как только она согласилась, женщина заказала кусок акриловой панели. Вскоре две мамы сняли часть забора и заменили ее прозрачной панелью.

Женщины опубликовали фото, как их дети улыбаются и играют по обе стороны забора. Мальчик Арло даже сам моет панель, так как дети используют маркеры для рисования, которые легко смываются.



Арло моет панель в заборе / Фото FoxNews