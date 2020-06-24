Испанский бренд Mango – это популярная марка одежды для женщин, мужчин и детей. На сегодня компания пользуется огромной популярностью во всем мире и имеет множество магазинов в более чем 100 странах. Интересно, что владельцами бизнеса являются два брата из Турции. Так как же начиналась история этого известного бренда одежды?

История создания бренда Mango Первый магазин бренда Mango появился в испанской Барселоне на улице Пасео де Грасиа в 1984 году, пишет издание Nothingtowear. Интересно Все началось с собственной свадьбы: история успеха бренда Оксаны Мухи Основали компанию два брата турецкого происхождения – Исаак и Нахман Андик, которые в 14 лет покинули родную страну и переехали в Испанию. Сначала ребята занимались на рынке продажей женских футболок, которые привезли из Турции, и, увидев большую заинтересованность со стороны женщин, решили развиваться. Так, Нахман и Исаак расширили ассортимент и открыли свой первый магазин в престижном районе Барселоны.



Так выглядят сейчас братья Исаак и Нахман Андик / Фото Zeep

Так, бренд создавал одежду для женщин. И аж в 2008 году компания начал продвигать мужскую одежду – появился новый бренд H.E. by Mango, в названии которого первые две буквы не только переводятся с английского как "он", но и расшифровываются как Homini Emerito (с латинского – "люди, награжденные за заслуги"). А впоследствии бренд начал изготавливать и детские вещи.

Почему бренд называется Mango? Оказывается, что это название выбрано не случайно. Ребятам, путешествуя в Филиппинах, понравился фрукт манго, который отличался новизной и свежестью. Это и подтолкнуло их назвать так компанию. К тому же, такое интересное название является простым в написании на разных языках мира.

Успех бренда Mango и выход на международный рынок

Братья хотели сделать моду общедоступной. Поэтому для удешевления изготовления одежды производство перенесли в Китай, хотя штаб-квартира до сих пор остается в Барселоне.

Уже через год после открытия первого ритейла братья смогли открыть еще 5 магазинов в родном городе. Но на этом Нахман и Исаак не остановились. Они стремились покорить своим брендом Mango всю Испании и стали предлагать франшизу. Так, в течение 10 лет существования компании братьям удалось выйти на международный рынок.

Первая попытка выйти на мировой рынок состоялся в 1992 году – братья хотели открыть магазин в соседней Португалии, а затем и во Франции. В Испании к тому времени уже было около 100 магазинов. К 1997 году объемы продаж за границей превысили продажи на родине.

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В чем заключается главный успех стратегии бренда Mango? Особенностью бренда является разнообразный стиль одежды. Дизайнерами создается одежда разных направлений, поэтому каждая женщина может подобрать вещи в разных стилевых направлениях: повседневный casual, вечерние наряды, одежда для офиса, спортивного направления и тому подобное.

За что любят одежду от Mango? Покупатели признаются, что именно за многочисленные распродажи, которые в сезон достигают 70%. Кроме того, основной политикой Mango по-прежнему остается доступность трендовых вещей за приемлемые деньги.

Сотрудничество бренда Mango с мировыми звездами

За всю историю существования бренда Mango их одежду представляли популярные актрисы, модели, спортсмены и иконы стиля. Компания Mango всегда поддерживала все современные новшества и первая стала использовать интернет для продвижения марки одежды. Так, в 1995 появился официальный сайт компании, а в 2000 году заработал первый интернет-магазин.

С торговой маркой Mango некогда сотрудничали Мила Йовович, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Миранда Керр, Скарлетт Йоханссон, Кара Делевинь, Кендалл Дженнер и другие модели.



Мила Йованович рекламировала бренд Mango / Фото Zeep

Сейчас Mango получил признание миллионов поклонниц по всему миру, которые любят бренд за отменное качество, стильный дизайн и демократичные цены.