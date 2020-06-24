Секреты успеха Mango: как два брата из Турции создали популярный во всем мире бренд одежды
Испанский бренд Mango – это популярная марка одежды для женщин, мужчин и детей. На сегодня компания пользуется огромной популярностью во всем мире и имеет множество магазинов в более чем 100 странах. Интересно, что владельцами бизнеса являются два брата из Турции. Так как же начиналась история этого известного бренда одежды?
Так выглядят сейчас братья Исаак и Нахман Андик / Фото Zeep
Так, бренд создавал одежду для женщин. И аж в 2008 году компания начал продвигать мужскую одежду – появился новый бренд H.E. by Mango, в названии которого первые две буквы не только переводятся с английского как "он", но и расшифровываются как Homini Emerito (с латинского – "люди, награжденные за заслуги"). А впоследствии бренд начал изготавливать и детские вещи.
Почему бренд называется Mango? Оказывается, что это название выбрано не случайно. Ребятам, путешествуя в Филиппинах, понравился фрукт манго, который отличался новизной и свежестью. Это и подтолкнуло их назвать так компанию. К тому же, такое интересное название является простым в написании на разных языках мира.
Успех бренда Mango и выход на международный рынок
Братья хотели сделать моду общедоступной. Поэтому для удешевления изготовления одежды производство перенесли в Китай, хотя штаб-квартира до сих пор остается в Барселоне.
Уже через год после открытия первого ритейла братья смогли открыть еще 5 магазинов в родном городе. Но на этом Нахман и Исаак не остановились. Они стремились покорить своим брендом Mango всю Испании и стали предлагать франшизу. Так, в течение 10 лет существования компании братьям удалось выйти на международный рынок.
Первая попытка выйти на мировой рынок состоялся в 1992 году – братья хотели открыть магазин в соседней Португалии, а затем и во Франции. В Испании к тому времени уже было около 100 магазинов. К 1997 году объемы продаж за границей превысили продажи на родине.
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В чем заключается главный успех стратегии бренда Mango? Особенностью бренда является разнообразный стиль одежды. Дизайнерами создается одежда разных направлений, поэтому каждая женщина может подобрать вещи в разных стилевых направлениях: повседневный casual, вечерние наряды, одежда для офиса, спортивного направления и тому подобное.
За что любят одежду от Mango? Покупатели признаются, что именно за многочисленные распродажи, которые в сезон достигают 70%. Кроме того, основной политикой Mango по-прежнему остается доступность трендовых вещей за приемлемые деньги.
Сотрудничество бренда Mango с мировыми звездами
За всю историю существования бренда Mango их одежду представляли популярные актрисы, модели, спортсмены и иконы стиля. Компания Mango всегда поддерживала все современные новшества и первая стала использовать интернет для продвижения марки одежды. Так, в 1995 появился официальный сайт компании, а в 2000 году заработал первый интернет-магазин.
С торговой маркой Mango некогда сотрудничали Мила Йовович, Пенелопа Крус, Кейт Мосс, Миранда Керр, Скарлетт Йоханссон, Кара Делевинь, Кендалл Дженнер и другие модели.
Мила Йованович рекламировала бренд Mango / Фото Zeep
Сейчас Mango получил признание миллионов поклонниц по всему миру, которые любят бренд за отменное качество, стильный дизайн и демократичные цены.