Британка Бекс Китчен решила кардинально изменить свою жизнь. И начала с детской комнаты своего 4-летнего ребенка. За время карантина она полностью переоборудовала спальню, продав все ненужные вещи. которыми давно никто не пользовался.

Как Бекс Китчен рассказала журналистам The Daily Mail, еще до развода с мужем в январе 2020 года она страдала от аутизма и депрессий. Психологические проблемы заставили ее превратить спальню в склад ненужных вещей, а ребенка – забрать в свою комнату. Однако карантин вынудил ее переосмыслить всю жизнь.

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После советов специалистов Бекс Китчен приступила к делу. В своем доме она перебрала ненужные вещи и продала их через интернет. Все средства 25-летняя британка вложила в ремонт спальни своего отпрыска. На все она потратила немного больше 6 тысяч гривен.

"Начиная этот проект, я думала, что это лишь способ на чем-то сосредоточиться и забыть о самоизоляции. Однако ремонт улучшил мое психологическое состояние. Теперь, когда комната полностью сделана, я чувствую вдохновение изменить весь дом", – рассказала Бекс Китчен.

Комната до и после ремонта / Фото The Daily Mail

"Я избавилась от депрессии и хочу навести порядок в своей жизни. Мой муж потому и ушел, что я не была готова это делать раньше. Начну я с дома, где смогу по-настоящему чувствовать себя уютно и наслаждаться воспитанием ребенка", – добавила Бекс.

В то же время психолог, который помогал британке, отметил, что многие женщины имели панические атаки, находясь на карантине. Поэтому он посоветовал не бояться обращаться к специалистам и менять свою жизнь к лучшему. А уборка, перестановка мебели или ремонт всегда помогают человеку настроиться на позитивные изменения. К тому же, к процессу можно привлечь потомков. К примеру:

нарисуйте картину с детьми или сделайте декор часов, которые уже есть в вашем доме

сделайте разноцветные ящики для игрушек, покрасив те, что у вас есть, или оклеив их тканью или обоями

обустройте уголок для игр во дворе или в комнате

сделайте открытки или серию рисунков, которыми можно украсить стену и тому подобное.



Как британка сделала ремонт в комнате сына / Фото The Daily Mail