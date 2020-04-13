Мечты осуществляются и на карантине: родители усыновили ребенка благодаря онлайн-заседанию суда

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на жизнь многих людей. Сейчас практически все страны пошли на карантин и призвали граждан соблюдать режим жесткой самоизоляции, а государственные учреждения закрыли. Из-за этого одна семья из США столкнулась с проблемой усыновления ребенка.

Пара Лора и Кейси Вик из Огайо начала процесс усыновления около 6 месяцев назад. До апреля 2020 года все уже вышло на финишную прямую. Однако, пандемия коронавируса привела к закрытию различных государственных учреждений, пишет Popsugar.

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И хотя малыша Джеймса пара уже воспитывала, они очень расстроились, потому что официально не были родителями. Однако, к счастью, нашелся добрый человек, который осуществил их мечту. Судья Томас О'Диам решился провести процесс усыновления онлайн через программу Zoom.

"Когда мы получили уведомление о том, что слушание продлится онлайн, мы были очень благодарны. Мы сначала не верили, но когда услышали звонок и слова судьи, то поняли, что это происходит на самом деле", – призналась женщина. К видеозвонкам подключились их друзья, которые стали свидетелями этого процесса.



Заседание суда онлайн / Фото Popsugar

Судья признал Лору и Кейси Вик родителями малыша. "Когда судья О'Диам сказал, что после его подписи документа, мы официально становимся родителями, мы заплакали. Он сказал: "Теперь это ваш сын". Слезы счастья, облегчения и чистая радость заполонили нас. Это мой ребенок. Я его мать. В конце концов, это было официально", – сказала Лора.