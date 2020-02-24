Меньше требований: как неудачи в отношениях влияют на выбор будущих партнеров

Американские ученые выяснили, какой след оставляют неудачные романтические связи для будущих отношений. Выяснилось, что чем больше неудач человек переживает в отношениях, тем больше он занижает планку для последующих партнеров.

А все потому, что человек начинает сомневаться в своей привлекательности, объясняют ученые.

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Когда же люди получали взаимную симпатию от других, их требования к потенциальным партнерам не менялись вообще.

Также исследователи заметили, что когда люди знали о своих положительных качествах, то и в партнерах искали больше положительных черт.

Отметим, что ученые привлекли к исследованию около 500 добровольцев в возрасте от 16 до 73 лет, которые не находились в романтических отношениях.