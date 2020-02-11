Меньшее количество игрушек приносит детям больше радости: исследования

Каждый из родителей сталкивался с тем, когда его ребенок просил новую игрушку, хотя у вас дома их и так много. Теперь есть хорошая новость – исследования показывают, что дети более сосредоточены и увлечены игрой, когда их выбор ограничен.

Исследователи дарили каждому ребенку 4 или 16 игрушек. По данным Psychology Today, дети, которым дали меньше игрушек, были более сосредоточены и заняты, играли более креативно и дольше со своими игрушками.

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Другими словами, меньшее количество игрушек может привести к усилению внимания и большей радости. К тому же, американская академия педиатрии недавно выпустила отчет, в котором указала, что лучшие игрушки – неэлектронные.

"Лучшими игрушками являются те, что поддерживают родителей и детей, помогают им взаимодействовать, играть в паре. Ведь вы не получите таких же эмоций от планшета или смартфона. А когда дети играют с родителями – случается настоящая магия", – сказал доктор медицинских наук Алан Менделсон.

Как уменьшить количество игрушек в доме

Очистите пространство

Чтобы подарить ребенку новую игрушку, нужно сначала избавиться от некоторых старых, с которыми он больше не играет. Или, если малыш уже достаточно взрослый, предложите ребенку раздать свои игрушки другим детям, которые в этом больше нуждаются. Это хороший способ начать формировать заботу и сочувствие к другим.

Не храните все, боясь истерики ребенка

Ребенок может радоваться некоторым игрушкам, но не играть ими. Но родители часто боятся их выкинуть из-за вероятных истерик у малышей. Вам нужно объяснить детям, что у вас сейчас слишком много игрушек и им хватит небольшого количества для игр.

Придумайте другие подарки

Попросите своих родственников, которые дарят игрушки, вместо этого отвезти вашего малыша в зоопарк или аквапарк и тому подобное. Благодаря этому ребенок получит множество счастливых воспоминаний.