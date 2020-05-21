Месть за слезы: девушка прислала бывшему парню тонну лука, чтобы тот тоже плакал
Девушка из Китая оригинальным способом отомстила своему бывшему партнеру. Поскольку расставание заставило ее три дня плакать, то она решила, чтобы ее парень тоже должен плакать, и послала ему тысячу килограммов лука.
Впоследствии местным журналистам девушка рассказала причину разрыва отношений. Оказывается, что парень ей изменял, и она узнала об этом после того, как увидела переписку в телефоне, пишет AsiaOne.
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После расставания Чжао несколько дней чувствовала себя жалко и проплакала три дня, в то время, как ее экс-бойфренд "продолжал наслаждаться жизнью без следа печали и сожаления".
Поэтому она захотела ему отомстить: заказала в адрес парня тонну лука с запиской: "Я плакала три дня, теперь твоя очередь". За это девушки заплатила около тысячи юаней (3760 гривен).
Пока неизвестно, как на этот поступок отреагировал ее бывший парень. А вот работник службы доставки рассказал журналистам, что на исполнение этого заказа у него ушло 5 часов.