Мифы в воспитании: 5 вещей по развитию ребенка, о которых родителям не стоит волноваться

Будущим родителям всегда дают множество советов по воспитанию ребенка, и хотя некоторые из них очень полезные, другие – не достойны вашего внимания, ведь не вредят развитию ребенка.

Чтобы немного облегчить жизнь родителей, издание Motherly собрало несколько ключевых мифов в воспитании, на которые не стоит тратить время и нервы.

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Вы испортите ребенка

Этот миф, надеемся, уже вышел из моды. Но вы все еще время от времени можете слышать от добродушной бабушки такую ​​фразу: "Если ты будешь постоянно держать ребенка на руках, ты его испортишь". В прошлых поколениях было много проблем, которые родители уверяли, что портили детей. Но сейчас, как показывают исследования, испортить ребенка почти невозможно.

Младенцы не имеют умственной зрелости манипулировать родителями. Они плачут, потому что это единственный способ выразить свои потребности. Исследование показало, что младенцы, родители которых отвечают на их крики последовательно и чутко, на самом деле плачут меньше в возрасте 6 месяцев по сравнению с теми, чьи родители не были такими отзывчивыми.

Необычные рефлексы ребенка

Новорожденные дети на самом деле удивительные. Думаем, вы помните, как ваш малыш впервые искал соску или грудь мамы, чтобы поесть. Кроме этого основного рефлекса выживания, у новорожденных есть и другие рефлексы, которые удивляют ученых.



Дети имеют много рефлексов в раннем возрасте / Фото Timediff

Например, если вы держите младенца вертикально в положении стоя (поддерживая его голову), он инстинктивно делает шаговое движение. Может показаться, что это просто практика обучения хождению, но новорожденные теряют этот рефлекс примерно через два месяца.

Еще один рефлекс – это тот факт, что новорожденные инстинктивно схватывают что-то положенное в ладонь. Ваш ребенок, который постоянно хватает вас за большой палец, способствует развитию положительной памяти.

Интересный факт! Вам не нужно самостоятельно открывать руку ребенка, чтобы он отпустил ваш палец. Просто погладьте его руку, и он ослабит хватку.

Чувствительный темперамент вашего ребенка

Часто бывает так, что маленький ребенок много плачет: услышав звонок в дверь, когда вы хотите одеть его или если не получает такую желаемую ​​игрушку. Как показывают исследования, дети с "трудными" темпераментами на самом деле более чувствительны ко многим вещам, включая родительские наставления.

С заботливыми, чуткими родителями такие дети не подвергаются большому риску возникновения проблем в поведении в будущем. К тому же, волевые дети часто оказываются креативными людьми и имеют лидерские качества.

Ранние достижения

В современных конкурентных условиях родительского воспитания существует представление, что ранние учебные достижения ребенка лучше. В некоторых родителей четырехлетний ребенок уже может уметь читать книги, а вы только играете со своим ребенком. Однако, согласно исследованиям, маленькие дети лучше учатся именно через игру.

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Игра – это двигатель обучения для малышей. Конечно, дошкольники могут читать слова или буквы, которые они изучают на карточках, но они лучше научатся и запомнят материал, если они усвоили это через игру или песню.

Поэтому вместо того, чтобы записать своего дошкольника в строгую и требовательную школу, сосредоточьтесь на интересных развивающих играх для ребенка. Чтение классических историй, игра с кубиками и ответы на все те вопросы "почему" будут развивать вашего ребенка лучше, чем учебные пособия.

Любовь ребенка к одному виду игрушек: динозаврам, машинкам или куклам

Многие дети проходят фазу, когда они восхищаются определенной игрушкой, как правило, это динозавры. Они узнают все названия, что они едят, где они жили и многие другие факты, о которых вы могли им рассказать. Для других детей это могут быть машинки, куклы и т.д.

Но что стоит за этим восторженным интересом ребенка к одной игрушке? Исследователи говорят, что эта увлеченность на самом деле является замечательным аспектом обучения детей. Благодаря такой фокусировке внимания, они формируют необходимые навыки, такие как сосредоточение, обработка информации и уверенность в своих силах.

Дети берут то, что уже интересует их (например, динозавров) и расширяют свои знания всеми возможными способами – играя с игрушками, читая книги и рассказывая истории о них родителям.