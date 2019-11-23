Мифы о любви: как понять, что тобой манипулируют

Часто в любви человек просто теряет голову. Однако стоит помнить, что иногда те люди, которых вы считаете самыми близкими, навязывают вам представление об этом чувстве, но на самом деле делают отношения выгодными для себя.

О самых распространенных любовных манипуляциях рассказала психолог Марина Елисеева для ТСН. Обратите на эти фразы особое внимание, возможно, вам тоже пытались или пытаются внушить что-то подобное.

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"Стань такой, как я хочу"

Первым признаком манипуляции является то, когда вам говорят, что точно полюбят вас, но для этого вы должны измениться. К примеру, перекраситься в брюнетку, сделать пластическую операцию или вести себя раскованно, потому что это сексуально. Бесспорно, что вы готовы сделать это, чтобы соответствовать представлению своего любимого про идеальную спутницу жизни.

Впрочем, даже если вы выполните эти условия, к вам все равно не загорятся чувствами. Ведь любовь слепа: когда мы влюбляемся, то видим в предмете своей страсти только достоинства, а недостатков не замечаем, даже если они бросаются в глаза. Если же вас хотят "усовершенствовать", то здесь нет настоящих чувств.

"Сделай то, что я хочу"

Если вам говорят, что любят, но будут любить еще больше, если вы будете вести себя по-другому: не ходить в миниюбке, не встречаться с подругами, не задерживаться на работе и прочее. Получается, что главная задача вашего партнера – заставить вас всегда и во всем "плясать под свою дудку".



Любимый манипулирует, когда указывает вам, что делать, а что – нет/ Фото из журнала Goodhouse

Поймите, что это тоже не настоящая любовь, ведь тот, кто действительно имеет какие-то чувства к другому, никогда не станет покорять его своей воле, чего-то требуя.

"Докажи, что любишь"

Манипуляцией является и то, когда от вас постоянно требуют доказательств ваших чувств: "Если ты меня любишь, сделай так, как я хочу". Зато вы, чтобы показать свою любовь, делаете все по указке. К примеру, отказываетесь от встречи с однокурсниками, которая планировалась еще полгода назад, из-за опасения вызвать его недовольство и тому подобное.

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Конечно, тогда в вашей любви никто не сомневается, но чувства любимого к вам под большим вопросом, ведь он ради вас ничем не жертвует. К тому же, настоящая любовь доказательств не требует – она либо есть, либо ее нет.

"Ты мне, я – тебе"

Не является настоящей любовью и то, что близкий человек обещает во всем идти вам навстречу, но с одним условием: если вы будете уступать ему. Например, он пойдет с вами по магазинам, если вы отпустите его на рыбалку или встречу с друзьями.

Однако, какими бы ни были условия обмена, они не имеют отношения к любви, потому что она торга не терпит.

"Тебя никто не будет любить так, как я"

Психологи уверяют, что любимой "песней" манипуляторов является фраза: "Никто тебя не будет любить так, как я". А, внушив вам эту "истину", человек может делать с вами все, что угодно.



Не позволяйте собой манипулировать/ Фото healinglifeisnatural

Однако такие слова вашего партнера говорят прежде всего о том, что он вас не любит, иначе не манипулировал бы вами, спекулируя на чувстве, которое вы к нему испытываете.

Чтобы вами не манипулировали, вы должны быть уверены в себе и не закрывать глаза на ситуации, которые вам не нравятся в отношениях, а также работать над своей самооценкой.

Интересное упражнение! Распишите все свои положительные качества и создайте отдельный список достижений за последние 5 или 10 лет в зависимости от возраста. В этом списке должны быть не только рабочие достижения, но и ментальные, например: "Я смог начать жить отдельно от родителей" или "Я смогла создать классную семью" и т.д.



Также можно создать список ваших базовых ценностей, например: "Я никогда не позволю наглости в свою сторону", "Я не позволю использовать себя". И помните, что чем лучше вы себя понимаете, тем проще будет понимать, когда вами манипулируют.