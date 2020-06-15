Министр социальной политики Марина Лазебная уверяет, что нужно быстро решить проблемы по защите прав детей и суррогатных матерей. И делать это нужно на межгосударственном уровне.

Так, в интервью агентству Интерфакс-Украина Лазебная рассказала, что в Украине тема суррогатного материнства до сих пор является весьма дискуссионной и уязвимой. По ее словам, здесь главное – дети и защита их прав.

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"Есть вещи, которые надо урегулировать на межгосударственном уровне. Ведь из-за несогласованности в украинском и иностранном законодательствах возникают проблемы с легализацией таких детей за границей", – отмечает Лазебная.

Министр привела пример, что в Испании законодательство не позволяет зарегистрировать и предоставлять свое гражданство детям, рожденным суррогатными матерями за рубежом. Так, эти дети получают гражданство Украины и потом проходят процедуру признания отцовства или усыновления собственными родителями.

Кроме того, к Украине до сих пор относятся как к стране третьего мира из-за вопроса о соблюдении прав женщин.

"Нынешних норм Гражданского и Семейного кодексов и приказа Министерства здравоохранения недостаточно, поэтому нужно срочно решить правовые проблемы и защитить права детей и суррогатных матерей", – добавляет Лазебная.

Отметим, что также Министерство соцполитики разработало законопроект о ратификации Стамбульской конвенции о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия, то есть Украина оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции и не менять свое законодательство относительно институтов брака и усыновления.