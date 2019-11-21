Многие ли родители проверяют гаджеты своих детей: результаты опроса
Согласно исследованиям, более половины родителей подтверждают, что их дети активно пользуются интернетом, однако лишь 25% мониторят и фильтруют информацию и приложения на устройствах детей.
Об этом рассказал уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба на брифинге "Как защитить ребенка от сексуального насилия".
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"Лишь один из четырех родителей использует какие-то средства, остальные или сознательно их не используют, или вообще не знают, что такие средства существуют, а 42% родителей не умеют этого делать", – рассказал Кулеба.
Результаты опроса:
- 25% используют сервисы мониторинга и фильтрации на устройствах детей.
- 23% родителей признали, что их дети имели проблемы с пользованием интернет-сетью.
"70% из них рассчитывают на защиту родителей в случае возникновения такой проблемы", – сказал Кулеба.
Дети проводят до шести часов в интернете
По его словам, 30% детей соглашались встретиться с незнакомцами в реальной жизни после общения в интернете.
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Сколько детей пользуются интернетом:
По опросу, 35% детей используют интернет ради социальных сетей. Кроме того, почти 80% детей находятся в интернете от часа до шести часов, 30% – от трех до шести часов.
*Для исследования опросили более 5 тысяч детей и 5,5 тысяч родителей.
Сколько времени можно проводить детям за гаджетами? Ученые отмечают, что подсчитать "безопасный возраст" или "безопасное время" за гаджетами непросто. В частности, они говорят, что до трех лет детям не следует вообще играть со смартфонами, планшетами и другими популярными гаджетами. Иначе уже в детском саду, ребенок будет иметь искаженное восприятие реальности и сильную привязку к виртуальному миру.
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