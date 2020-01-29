Молодая пара из Канады поженилась под водой: захватывающие фото и видео

Свадьба – это не только белые платья и вкусное застолье. В современном мире она может поразить чем угодно, а некоторые пары устраивают этот праздник на своих условиях. Так, Джули и ее муж Шон увлекаются дайвингом, поэтому решили жениться под водой во время ежегодного фестиваля вблизи острова Сент-Люсия.

Они поняли, что это лучший способ показать преданность друг другу – нырнуть на 10 метров под воду, чтобы там обменяться кольцами и дать обеты, передает издание loopcayman.

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Пара не захотела рисковать собственными бриллиантовыми кольцами, поэтому выбрали резиновые кольца. Поэтому подготовленные жених и невеста обменялись обетами, которые накануне написали на табличках, в присутствии близких друзей.

Смотрите фото с подводной свадьбы:

И прежде чем мы все поднялись на поверхность, где Джули и Шона ждали праздничные напитки и поздравления от гостей, они сделали то, чего никто из нас не ожидал – решили поцеловаться под водой.



Пара даже поцеловалась под водой / Фото Bored Panda

То, что они извлекли шланги с подачей воздуха и поцеловались, поразило всех, ведь отказ от кислорода означал действительно любовь друг к другу.

Пара поженилась под водой: видео