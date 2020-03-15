Молодожены провели свою свадьбу в больнице ради бабушки: милые фото

Пара из Техаса Скай Ховард и Клей Кэмерон решили узаконить свои отношения и назначили свадьбу на 2020 год, чтобы как следует все подготовить. Однако, внезапно заболела их столетняя бабушка Шарлотта Буссард, которая является очень уважаемым членом семьи, и врачи прогнозировали, что женщина может не дожить до дня бракосочетания, поэтому невесты изменили планы.

Скай и Клей решили, что им не нужна свадьба без бабушки, и перенесли не только время, но и место свадьбы, пишет Fox News.

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"Ей 100 лет, она любит своих внуков, и мы уже несколько месяцев говорим о предстоящей свадьбе. Мысль о том, что она не сможет присутствовать на ней, действительно беспокоила нас", – рассказала Скай.

В результате молодожены обменялись кольцами в больничной палате в присутствии Шарлотты. После церемонии бабушка была очень счастлива, а врачи заявили, что состояние ее здоровья начало показывать положительную динамику.



Супруги поженились в больничной палате / Фото Fox News

Теперь молодожены надеются, что Шарлотта сможет присутствовать и на общей свадебной церемонии.