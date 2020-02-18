Молодые родители уснули во время фотосессии их новорожденного ребенка: милое фото

Самым заметным фактом появления ребенка является лишение сна у молодых родителей, к чему не все оказываются готовыми. Так, мама и папа, которые привезли своего новорожденного сына на первую в жизни фотосессию, сами уснули в ожидании, и фотограф решила зафиксировать этот момент.

Отметим, что Сара Янковски делает снимки новорожденных детей с их родителями. Обычно женщина говорит взрослым, как держать младенца, но с этой парой получилось иначе. Родители пришли к ней с малышом, и, пока шла подготовка к съемкам, фотограф предложила им присесть на диван.

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"В моей студии всегда уютно и тепло, поскольку я фотографирую младенцев. Здесь приглушенный свет и легкий шум, поэтому это очень спокойное и расслабляющее место", – подчеркнула она. Это и подействовало на молодых родителей и они заснули за считанные минуты.

"Пока я была занята позированием ребенка, моя помощница прошептала мне, чтобы я обернулась. Я сделала это и увидела, как мама и папа спят на диване", – написала фотограф в фейсбуке.

К сообщению она прикрепила фотографию, которую сделала ее помощница, где молодые родители спят на заднем плане, пока она придумывает позу для ребенка на переднем плане.



Родители уснули, пока фотограф делала фотографии для ребенка

Женщины не стали будить пару и, оставив их отдыхать, Сара все же взялась за работу и сделала несколько снимков малыша. Сами папа и мама проснулись через 45 минут, и оба чувствовали себя отдохнувшими и абсолютно счастливыми.