Не всегда совместная жизнь со второй половинкой является радостной, а наши представления часто отличаются от действительности. Поэтому мы решили рассказать, с какими проблемами вы можете столкнуться, переехав к партнеру.

Когда пара начинает жить вместе, разделять домашние обязанности и решать, к чьим родственникам поехать на ближайшие праздники, страсть и увлечение может понемногу исчезать, пишет журнал Liza.

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Моменты, которые раздражают пары во время совместной жизни

Личное пространство

У всех есть работа и определенные обязательства. Но иногда очень хочется побыть в тишине и покое, особенно во время карантина. Однако объяснить своему партнеру, что вам нужно время для себя, бывает достаточно сложно.

Как это решить? Попробуйте откровенно поговорить со своей второй половинкой и объяснить, что вам необходимо побыть немного наедине с собой и это не означает, что у вас исчезло чувство любви. И скажите, что вы не собираетесь переезжать, вам достаточно просто остаться в тишине и покое на некоторое время.



Поговорите с партнером, если вам надо время для себя / Фото Kafedra

Попытки изменить партнера

Часто один из партнеров случайно видит в себе педагогические навыки и хочет сразу же научить вторую половинку, как ей/ему надо жить. К примеру, напоминать о мытье посуды после ужина, о стирке отдельно белых или светлых вещей и тому подобное. Но если бы люди хотели, чтобы их в отношениях постоянно поучали, то остались бы жить с родителями.

Поэтому не стоит пытаться давить на партнера и в начале совместной жизни указывать ему на все. Даже если есть вещи, с которыми вы не хотите мириться, можно просто спокойно об этом попросить.

Чужие родственники

Это не обязательно должны быть плохие люди, просто они другие, но это нормально. Например, его дядя, как только видит вас, сразу говорит несмешные шутки, а двоюродная сестра постоянно спрашивает по поводу вашей свадьбы.

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Но это все касается только вашего комфорта. Вам важно все же поддерживать хорошие отношения, но если есть невежливость или нарушение личных границ, то терпеть это не нужно. Попробуйте выстроить правильные отношения с родственниками с самого начала.

Сова и жаворонок

Очень часто бывает так, что у вас с партнером могут не совпасть биологические ритмы – когда один любит поспать подольше, а другой – уже в 6 утра на ногах и шуршит на кухне.

В этом случае стоит пойти на взаимные уступки. Или согласуйте свое время, когда вы спите, а когда нет, и зарезервируйте его друг для друга, или попробуйте постепенно сдвинуть свой период сна ближе ко второй половинке. К примеру, чтобы жаворонки позже ложились спать, а совы раньше просыпались.



Разные биологические ритмы у партнеров / Фото СТБ

Личные вещи теперь общие

Иногда вашего партнера может раздражать то, что вы берете его личные вещи. Например, пьете кофе из его чашки или берете его блокнот, чтоб сделать запись. Чтобы решить эту проблему, напишите на бумаге перечень вещей, которые вам важны, а партнер пусть напишет свои. Договоритесь, что не будете трогать эти вещи без разрешения, и все останутся довольны.

Одеяло одно на двоих

Часто общее одеяло становится большой проблемой для многих пар. И перед тем как заснуть у них начинается веселая игра под названием "перетягивание одеяла". Решение здесь одно – купить еще одно одеяло.