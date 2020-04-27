Можно ли найти любовь в интернете: пояснения экспертов и результаты исследований

Интернет стал большой платформой, где можно найти все. Многие отношения сейчас развиваются посредством интернета: сайты знакомств, переписки и даже онлайн-свидания в период карантина. Но можно ли на самом деле найти счастье в интернете?

Почему люди знакомятся в интернете? "Основная причина, почему люди отправляются флиртовать в виртуальный мир, – желание спастись от одиночества", – говорит сексолог Мирей Бониербаль изданию Love is you.

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"Раньше люди знакомились друг с другом, обычно на работе, но в течение последнего десятилетия на это стали смотреть с осуждением. Поэтому интернет принял эстафету у служебных романов", – говорит он. А сексолог Гонзага де Ларок утверждает, что интернет позволяет одиноким людям не подвергаться давлению общества.

Психологи считают, что в любых отношениях люди ищут удовлетворения своих потребностей. И если они не могут получить это в реальной жизни, то ищут удовольствия в виртуальном мире.

Пары, которые познакомились через интернет, имеют прочную связь

Интересно, что знакомства в интернете способствуют установлению долгосрочных отношений не меньше, чем встреча в оффлайне. Это подтвердил онлайн-опрос британского психолога Джеффри Гэвина.



Знакомство через интернет / Фото Timeout

А исследования британских ученых показывают, что к крепким связям и здоровому браку ведут именно знакомства через интернет. Ученые проанализировали связи в 10 тысячах рандомно сформированных сообществ и установили, что у пар, которые познакомились в сети, лучшая совместимость по характеру, чем у пар, которые встретились в реале.

Эксперты предполагают, что такие результаты связаны с тем, что люди, которые регистрируются на сайтах знакомств, более заинтересованы в построении счастливых отношений, чем пары, чья встреча произошла случайно.

Возможность быть услышанными

"В реальности мы редко делимся нашими глубинными желаниями. В переписке мы более открыты, легче признаемся, например, в сексуальных фантазиях. В интернете у нас больше шансов быть выслушанным — никто не бросит трубку и не закроет перед носом дверь", – говорят психологи.

К тому же, знакомиться можно не только на специализированных сайтах и в социальных сетях. Молодежь отдает предпочтение чатам в играх и тематическим форумам: так, у них уже понятен круг интересов и есть общие темы для разговора.

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"Переход на более близкий уровень общения происходит быстрее и интенсивнее. То есть игривый комплимент, неожиданное сообщение и т. п может превратиться в намеки. Возрастает романтическая уверенность в том, что "меня кто-то где-то ждет", – ответил Гонзага где Ларок.

А по словам гештальт-терапевта Марины Яловой, с виртуальным персонажем и своими представлениями о нем проще строить отношения, чем с живым мужчиной или женщиной. Но нужно отдавать себе отчет, что вы общаетесь с выдумкой о другом человеке. Это так называемые отношения двух фейков.

Недостатки интернет-знакомств

Но эксперты добавляют, что люди не видят на экране компьютера собеседника целиком, не замечают его ходы, не знают, сидит он сейчас в брюках от Galliano или в растянутых трениках.

"Микрожесты, мимика, одежда, поза, едва уловимые сигналы как раз и создают то впечатление первых секунд, когда мы понимаем: наш человек. Не говоря уже о запахах, которые играют огромную роль в познании "свой-чужой", – убеждена Марина Яловая.