Почему ребенок не слушается и можно ли его наказывать

Если у вас есть свои дети, то вы точно знаете, что они не всегда делают то, что вам бы хотелось. Малыш может быть непослушным, проявлять свой характер, разные эмоции, быть резким в своих высказываниях или наоборот, закрываться в своем мире и ничего не делать.

К сожалению, в таких ситуациях взрослые часто применяют наказания. По их мнению, так они показывают ребенку, какая модель поведения недопустима, а благодаря физической силе разбойник навсегда запомнит, что так делать нельзя.

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Работают такие наказания и можно ли рассматривать физическое наказание как способ воспитания – в комментариях 24 каналу рассказала директор по развитию "Мирошколы" Елена Снигур.

Почему ребенок не слушается и капризничает?

Не знает, как правильно

К примеру, ребенок хочет поиграть игрушкой своего друга. Подходит и забирает игрушку, чем вызывает сопротивление товарища, даже может завязаться драка. Тогда ребенка начинают ругать и даже могут "дать пинка". Зато сам ребенок ничего не понял, потому что чадо просто хотело поиграть игрушкой.



Часто ребенок отбирает игрушки, не умеет попросить/ Фото из журнала "103"

В такой ситуации детям нужно объяснить, что для того, чтобы поиграть игрушкой, необходимо спросить разрешения. Например, научите ребенка фразе: "друг, позволь, пожалуйста, немножко поиграть твоей игрушкой". Так дети будут знать правильную модель поведения и в дальнейшем использовать верный подход, не нарываясь на недоразумения.

Пытается обратить на себя внимание

Бывает, что дети делают что-то плохое намеренно. Например, портят вещи или плохо себя ведут. Это первый звоночек, что что-то не так. Заметим, что так ребенок всеми силами пытается обратить на себя внимание. В таком случае взрослому человеку, что находится рядом (родители, учителя), нужно просто уделить время этому ребенку.



Дети могут капризничать из-за нехватки внимания/ Фото Womo

С ним можно поговорить абсолютно о разных вещах, касающихся жизни: школа, друзья, развлечения и хобби. Когда дети понимают, что они кому-то интересны, что с ними хотят говорить и проводить время, они очень быстро раскрываются. Благодаря искреннему разговору между взрослым и ребенком выстраивается мостик привязанности. Поэтому ребенок больше не захочет делать плохие вещи, чтобы привлечь внимание.

Ребенок думает, что его никто не понимает и не любит

Дети иногда могут слышать от родителей или учителей, что они что-то делает не так: громко кричат, плохо учатся, не уважают взрослых, обижают сверстников и тому подобное. Конечно, из-за этого ребенок начинает верить в это и у него опускаются руки делать что-то другое. Он думает, что в него никто не верит и его никто не любит.

Почему это происходит? Люди думают, что если указать на ошибки, то ребенок исправится и не будет их допускать. Но на самом деле это очень демотивирует. Для исправления ситуации нужно делать все наоборот: подчеркивать то, что хорошо получается, не обращая много внимания на ошибки. Так ребенок будет видеть в чем его сильные стороны, что он сделал хорошо.

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Этот принцип также называется "ловить детей на хорошем", т. е. давать положительное подкрепление правильным действиям. Помог донести сумки? – "Спасибо, ты мой помощник", "Какой ты молодец". Не бойтесь перехвалить детей, объясняйте почему они молодцы. Это один из самых действенных способов корректировки неправильного поведения

Стечение обстоятельств

Конечно, не стоит забывать и о том, что ребенок мог сделать что-то плохое совсем случайно: порвать куртку или разбить чашку. С кем не бывает? Взрослым надо проявлять терпение и понимание. Ведь дети и так могут расстроиться из-за порчи имущества.



Если ребенок случайно разбил вазу, не ругайте его/ Фото "Сторожевая башня"

Поэтому вы можете погрустить вместе по этому поводу, поддержать ребенка и помочь все убрать. Дети очень чутко чувствуют эмоции своих родителей и значимых взрослых. Они не хотят вас огорчать, а тем более, если что-то произошло случайно.

Итак, родители должны понимать, что цель любых воспитательных бесед – это выявить причину негативного поведения, дать ребенку понимание того, что что-то было сделано не так, и объяснить, как в будущем действовать иначе.