Можно ли жениться онлайн во время карантина в Украине и как подать заявление

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, что в Украине зарегистрировать брак онлайн сейчас невозможно. Все желающие жениться должны дождаться завершения карантина.

Ведь регистрировать брак можно только лично и в соответствующем учреждении, сказал он в эфире телеканала 1+1.

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"Зарегистрировать брак онлайн невозможно и это не потому, что мы недоработали, ведь даже теоретически ни одна страна Запада это не сделала. Надо приходить лично, потому что это крайне важно, чтобы потом не возникло споров, было бракосочетание или нет", – ответил он.

По его словам, эта услуга в ближайшие годы не будет переведена в онлайн-режим.

Однако, как добавил министр юстиции, заявление на регистрацию брака можно спокойно подавать онлайн. Только за 2020 год этой услугой воспользовались более 900 пар в Украине.

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На вопрос, почему бы не проводить церемонию бракосочетания онлайн, Денис Малюська пояснил, что нужно будет все равно прийти и подтвердить, что вы согласны. "Так, работник Загса убедится, что у вас на это есть свободное согласие и вас никто не заставляет", – добавил министр.

Как подать заявление на бракосочетание во время карантина

Заявление на регистрацию брака (и развода) можно подать через веб-портал Загсов. Для этого необходимо авторизоваться и выбрать необходимую услугу, место и дату регистрации.

К заявлению нужно приложить квитанцию об оплате или документ, освобождающий от возмездия, и, при необходимости, документ, подтверждающий право на сокращение срока регистрации брака (например, справка о беременности и т. п.).