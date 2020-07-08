Полячка Моника Бондарович и ее подруга Магдалена Грабовская-Левицкая решили создать собственный бренд одежды для беременных MumMe Code, когда столкнулись с этой проблемой во время собственной беременности. Предпринимательницам удалось за короткий срок выйти на международные рынки и получить значительный доход.

Как возникла бизнес-идея

Моника Бондарович не смогла найти прекрасной одежды для беременных. По ее словам, в магазинах для будущих мам продавали только платья в цветочек или розовые футболки в сердечки, к тому же сшитые из полиэстера, пишет Forbes.

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"Я не могла понять, почему мода для беременных такая инфантильная. Ведь женщина в течение этих девяти месяцев и позже, пока кормит грудью, могла бы не менять свой стиль и не отказываться от одежды хорошего качества", – говорит одна из основательниц бренда.

Это стало толчком для создания собственного бизнеса. Поэтому Моника Бондарович обсудила все с подругой Магдаленой Грабовской-Левицкой, и женщины захотели производить модную одежду для будущих мам.

К тому же, предпринимательницы планировали делать одежду только из натуральных материалов, которую их клиенты носили бы с удовольствием не только в течение девяти месяцев, но и позже.

Одежда для беременных бренда MumMe Code / Фото mamotoja

Создание бренда одежды MumMe Code

Начали Моника и Магдалена с создания рубашки для кормления. Ведь они увидели, что большинство доступных на рынке рубашек – еще из стиля 70-х годов, другие – украшены сказочными персонажами. Кроме того, он был с неудобными застежками или кнопками.

Женщины решили делать рубашку из серой бамбуковой ткани, простого кроя, такую, которую они бы сами купили. И начали свое дело. Хорошо, что Магдалена имела опыт работы – она много лет работала на руководящих должностях в компаниях по пошиву одежды, а Моника около года занималась продвижением и рекламой.

Как создавался бренд? Женщины руководствовались всеми правилами. Для начала заказали профессиональную кампанию для создания названия и логотипа, а затем запатентовали их на территории ЕС. Также купили патент и на дизайн рубашки для кормления.

"Мы инвестировали все свои сбережения и отказались от предыдущей хорошей работы. Поэтому понимали, что не можем позволить себе ошибиться. От начала и до конца все тщательно подсчитали и проверили, разработали подробный бизнес-план", – рассказывает Бондарович.

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По ее словам, в выборе лучших чертежей им помогала Гося Соха, которую в Польше считают иконой стиля и на которую ориентируются все женщины.

Сколько вложили в бизнес

Первоначальный бюджет проекта составил 26,5 тысяч долларов США. На пошив первой коллекции – 12 моделей брюк, блузок, рубашек и костюмов – партнеры потратили 14,5 тысяч долларов.

В целом было создано по 50 экземпляров каждой модели. Остальные деньги ушли на:

профессиональную фотосессию и пост-продакшн фотографий (около 2,6 тысяч долларов);

создание сайта (около 3 тысяч долларов);

покупку патентов (около 3 тысяч долларов);

бухгалтерские расходы и транспорт (около 2,6 тысяч долларов);

рекламные материалы;

организацию пресс-конференции и участие в выставке в Кельне (совместно с брендом LaMilou).

Прежде, чем одежду для беременных запустили в продажу, основательницам бренда MumMe Code прислали приглашение на телепередачу "Доброе Утро" польского канала TVN. Там женщины получили возможность рассказать о своей одежде и новой марке. Это очень помогло старту бизнеса.

Первая коллекция была тем блином, который идет "комом". Мы, по сути, проверяли, какие модели станут ходовыми, а от каких нам придется отказаться. Черные костюмы расхватали в течение двух недель, и нам пришлось дошивать их снова и снова. А самым большим хитом оказалась запатентованная нами рубашка для кормления – сегодня продаются тысячи экземпляров,

– рассказывает Моника.

Инвестиции, которые вложили в первую коллекцию, окупились в течение нескольких месяцев, но бизнес-партнеры вложили прибыль в развитие.

Женщины приготовили новый продукт, с которым поедут на выставку в Париж. Участие в ней и создание собственного привлекательного стенда обойдется в более 5 тысяч долларов, но это важно для бренда.